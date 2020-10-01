技成科技強化與 Palo Alto Networks 合作 成為台灣首家鑽石級經銷商

技成科技（MCSI）宣布成為Palo Alto Networks台灣首家鑽石級經銷夥伴。秉持在網路、儲存與資安防護的豐富經驗，協助無數家製造廠商降低安全風險，以確保其資訊系統正常運作。在遠距辦公逐漸成為新常態的時代下，技成科技攜手Palo Alto Networks，結合其不斷創新的人工智慧、分析與自動化技術，協助企業解決最艱難的安全挑戰及提升客戶的最佳體驗，並搶攻日益增長的資安市場。

技成科技董事長張成樑表示，技成科技一直致力於協助企業發展數位化應用。隨著資訊科技快速發展，技成科技在提升產品效能及人性化服務的同時，也大量關注資安議題，並提供企業相關有效的解決方案，以充分滿足客戶對基礎架構、系統儲存與資訊安全的三大需求，協同客戶在加強核心競爭力的同時也提升其生產力。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，隨著資安產業的蓬勃發展，NextWave合作夥伴計畫在協助客戶運用產品，以成功抵禦網路攻擊的過程中扮演重要的角色。身為NextWave的鑽石級經銷夥伴，技成科技已具備交付、管理與整合Palo Alto產品組合的專業能力，因此，能提供客戶前所未有的安全防護。

Palo Alto Networks的NextWave通路夥伴計畫為合作夥伴提供從銷售前到銷售後的必要能力，利用不斷創新的人工智慧、分析、自動化與協作技術，協助企業解決最艱難的安全挑戰，並提供最佳的客戶體驗，而Palo Alto Networks也會主動檢視並逐年評估雙方合作的成果。