強化FA產品業務　攝陽企業更名台灣三菱電機自動化

攝陽企業由業務範疇擴及FA（工廠自動化）系統、家電、空調、社會基礎建設等之日本三菱電機株式會社投入過半的資金，自4月1日起更名為「台灣三菱電機自動化股份有限公司」。

攝陽企業於1973年由日本的SETSUYO ASTEC CORPORATION在台灣成立的銷售據點，當時以販售三菱電機的配電設備起步，隨著時代發展業務品項擴大至產業資材、半導體元件、FA產品等。至今成長為三菱電機FA業務的核心企業，去年迎接成立50週年。

現今，以半導體、電子製造為主力的台灣企業，正以前所未見的速度邁向全球化發展，三菱電機及其全球網路的連繫強化，以及對應用戶多樣化的需求成為當務之急。此次透過企業冠名三菱電機之稱號，能更有效利用三菱電機集團的眾多資源，滿足顧客的需求，進而貢獻台灣的產業發展。

新成立的「台灣三菱電機自動化」有提升設備效能的可程式控制器、伺服馬達、變頻器、人機介面、機械手臂等FA主力產品之外，為協助製造業的物聯網、數位轉型，亦提供運用三菱電機AI技術的資料分析軟體「MELSOFT MaiLab」、3D模擬技術「MELSOFT Gemini」及SCADA圖控軟體「GENESIS64」、運動控制軟體「SWM-G」等數位產品。4月「台灣三菱電機自動化」將參加2024智慧製造展，展出運用自動化技術推動智慧製造及節能減碳、支持永續發展等對應提案。

渡邊憲章總經理指出，台灣的製造業歷經多重變遷發展至今，為提升在全球的競爭力，今後各產業會更加快速推動生產設備的精度及運用物聯網、人工智慧技術等。對於企業面臨環境問題及碳中和等諸多課題，「台灣三菱電機自動化」會一如既往傾聽客戶多樣化的要求，竭盡心力規劃最新的解決方案，及為製造業提供在半導體、電子元件、產業設備、資材等不可或缺的產品服務。透過以「台灣三菱電機自動化」的再出發，深耕台灣放眼全球，凝聚三菱電機集團之力量，齊心協力滿足企業的需求。