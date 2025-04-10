F5 擘畫資安新藍圖　AI 應用兼具合規與高可用性

面對全球資安威脅日益嚴峻，企業與組織IT應用場域的防禦模式，正在轉向到零信任架構（Zero Trust Architecture，ZTA）與人工智慧（AI）安全的融合策略，以確保各種數位化應用得以持續發展。透過AI驅動的威脅偵測與自動化應對機制，結合零信任的嚴格存取控管，企業與組織將能夠建立更強大且具備未來適應性的資安框架，為數位時代的發展奠定穩固基礎，確保營運場景的安全與韌性。

F5台灣公眾事業部業務總監賴尚賢指出，美國國家標準暨技術研究院（NIST）於2022年發布的SP 800-207文件，使全球政府開始關注零信任架構。這一架構的興起，主要受到兩大因素的推動：首先是地緣政治議題的影響，使各國政府更重視網路安全；其次，資訊環境已從單一資料中心演變為多元資料中心，而應用服務則從傳統的Web模式轉向API與Web混合模式。因此，全球各國，包括歐盟、新加坡、日本、韓國及台灣，都在2022至2023年間陸續發布各自的零信任架構指南。

其中，美國國防部（DoD）發布的零信任參考架構2.0版，提出七大支柱（Seven Pillars），包括使用者、裝置、應用程式與工作負載、資料、網路與環境、自動化與協作及可視化與分析，比起NIST的框架更為具體。

至於台灣方面，賴尚賢說明，政府在2022年發布了本土的零信任架構，包含三大核心要素：身分鑑別、設備鑑別與信任推斷，這些概念與美國的NIST和DoD部分相似。賴尚賢認為，未來的資安發展趨勢仍可參考美國國防部的文件，特別是針對AI的發展。隨著AI技術的崛起，企業與組織無法避免將面臨三種不同的應用模式：傳統Web服務、API應用以及AI應用，便可參考美國國防部的策略強調應用程式與工作負載的管理著手，來控管不同應用場景潛在的資安風險。

針對企業與組織的實際應用，關鍵的第一步是進行應用程式的盤點，以便著手確保Web、API與AI應用的安全性。F5台灣區資深技術總監陳廣融指出，API的發展與AI息息相關，使得API安全成為未來資安策略的重要一環。類似於傳統Web安全需遵循OWASP Top 10，現代應用則可遵循OWASP API Security Top 10標準，甚至針對生成式AI（GenAI）的快速崛起，OWASP也制定了Top 10 for LLM Applications規範。企業可依循以持續強化資安治理，並且定期檢視開源程式套件的安全性，避免因未修補的CVE漏洞而遭受攻擊。

F5解決方案發展核心理念為API安全治理，強調「向左移（Shift Left）」的概念，將資安防禦推進到開發階段。陳廣融說明，傳統的資安策略往往著重於部署後的偵測與防禦，而向左移則強調在開發、測試與部署階段即確保API的安全性。F5提供的API治理方案，基於既有的BIG-IP本地流量管理器（LTM）、Web應用與API防護（WAAP），加上新的API分析平台XC（F5分散式雲服務），提供全方位的API安全管理。

陳廣融強調，應用安全的核心在於持續監測與風險評估，透過API分析與流量監控，發掘未受管理的「影子API（Shadow API）」，並透過安全閘道阻擋潛在威脅。此外，針對AI應用的安全，F5開發了AI安全閘道（AI Gateway），有助於防範AI應用程式中的未授權存取與資料外洩事件。