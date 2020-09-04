微星宣布跨足商務筆電市場　新LOGO亮相

微星科技（MSI）日前在線上虛擬高峰會宣布跨足商務筆電市場，推出嶄新「商務與生產力」系列筆電，瞄準從企業到個人用戶。其中「MSI Summit」系列為首波率先搭載最新第11代 Intel Core 處理器的高階筆電，「Prestige 14 Evo」更為全球首批通過Intel Evo認證的筆電之一。

微星全新的「商務與生產力」產品線，是由Summit、Prestige和Modern三大系列組成。全系列商務筆電皆搭載第11代 Intel Core 處理器，可讓整體效能提升20%，和有史以來功能最強大的Intel Iris Xe顯卡加乘，可大幅提升運算效能；而這些強大的核心皆收斂於超薄鋁製、軍事耐用等級的機殼中；內部更以TPM 2.0層層加密，可提供企業級安全性防護措施，確保商務機密性滴水不露。

MSI Summit全系列配備Modern Standby，如同手機的功能，可將系統置於低功耗模式，或處於休眠靜態狀態，並快速喚醒筆電，節省商務人士寶貴的時間。發表會上MSI也展示了Autopilot的遠端IT管理技術，可供企業IT人員遠端設定所有筆電應安裝的應用程式，讓員工連網即安裝，大幅簡化IT設定流程，進而縮減管理成本。

其他眾多支援遠端工作的特色功能，還包含觸控螢幕、通訊必備的智能降噪功能，可以經AI智能科技自動消除通話雙方的環境噪音，維持視訊會議的穩定和順暢度。如再細分兩款型號，「Summit B」擁有超便攜的輕薄外形，配置工作10小時以上的電池續航力；讓商務人士即便在旅途或出差皆能保持極佳的生產力。「Summit E」則提供多元的顯示卡選擇，並搭載Windows Hello臉部識別的高科技紅外攝像頭，可供商務人士依需求選擇。

微星「商務與生產力」產品線除有Summit系列，符合商務菁英對遠端工作資訊安全的需求，另有針對行動工作者優化使用者體驗的Prestige和Modern系列。其中「Prestige 14 Evo」為全球首批通過第11代處理器支持的Intel Evo認證的筆記本電腦之一，這也顯示了「Prestige 14 Evo」性能優於同階筆電！「Prestige 14 Evo」不但擁有高效能、即時喚醒待機模式之功能，還有長時間的電池續航力，皆能幫助使用者擁有更好的機動性，展現更高水準的工作效率。

微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，2020是充滿挑戰的一年，但伴隨挑戰而來的還有機會！實際訪談各領域的企業菁英，微星發現面對疫情產生遠端工作的新時代，對於商務人士，一台功能強大、足以迎戰工作需求的高效能筆電，相較以往更加重要，也因此堅定微星開展商務筆電產品線的決心。