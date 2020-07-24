NEC 和 D-Wave 攜手進行量子產品的開發

NEC集團（NEC Corporation）宣布與量子運算系統、軟體和服務的廠商D-Wave系統公司展開合作。將NEC的運算能力與D-Wave在系統、軟體和雲端服務的量子運算能力結合，並將整合的能力帶給日本的客戶。

NEC與D-Wave公司將傳統電腦和量子電腦的最佳特性結合，共同開發量子／傳統混和的技術及服務，以及採用這些服務的全新混合應用程式，並展開行銷和產品上市活動，以促進量子運算的發展。此次合作將著重於以下領域：

NEC和D-Wave公司將以D-Wave現有的Leap量子雲端服務混合工具為基礎，結合其量子退火技術 （quantum annealing technology） 與NEC的超級電腦，開發出能夠高速解決大型組合優化問題的混合服務。

新開發的服務將會透過Leap提供給雙方的客戶。

NEC和D-Wave公司將利用Leap和新的混和服務，在交通運輸、材料科學和機器學習等領域，創造實用的商業和科學量子應用。

雙方公司會將D-Wave於超過200個早期客戶應用程式所收集的資訊，應用到金融、製造、經銷等六個NEC 確立的目標市場。

雙方也將探討在D-Wave公司的Leap量子雲端服務上，啟用NEC超級電腦的可能性。

NEC執行副總裁暨技術長Motoo Nishihara表示，本次宣布的合作，包含NEC與大學和企業共同開發各種應用和技術的最新案例。與D-Wave公司的合作特別著重於開發混和量子運算服務，並加強相關的混和量子軟體應用程式，加速全球企業級量子解決方案的發展。此次合作的目的在於發揮雙方的優勢，助力當今的量子應用開發和商業價值。