普安科技推多媒體共享儲存支援服務

普安科技推出多媒體共享儲存方案，可支援Adobe Premiere Pro、Apple Final Cut Pro及DaVinci Resolve等主流的非線性剪輯（NLE）軟體，能夠大幅簡化4K及超高畫質多媒體檔案的協作剪輯及多媒體影音處理流程。

近年來，超高畫質影音內容的出現推動了多媒體娛樂產業快速發展，更催生出多種複雜、強大的後期製作技術。有鑑於此，需要穩定可靠的IT環境方能順利處理工作負荷。更重要的是，IT環境必須更加簡化、有彈性，讓影音編輯專業人員能夠自行處理，而不需耗費大量資源進行部署及設定。

Infortrend推出全方位的多媒體共享儲存機種，具備強大效能、容量及多款機種，能夠滿足不同規模的後製企業需求。此外，多媒體共享儲存機種支援業界主流的剪輯軟體—Adobe Premiere Pro、Apple Final Cut Pro及DaVinci Resolve—方便影音剪輯專業人士輕鬆進行協作。

Infortrend多媒體共享儲存機種針對不同客群推出三款產品陣容：EonStor CS橫向擴展共享儲存機種適合大型工作室或快速成長中的企業；GS及GSe機種則適合較小規模的工作室。

多媒體共享儲存機種不僅採用企業級硬體設計，同時搭載圖像化的EonOne管理軟體；此外，也為Windows及macOS工作站電腦提供EonView桌面工具，能讓影音剪輯團隊輕鬆連線至資料儲存系統，再將共享網路儲存空間掛載為本地磁碟，迅速完成協作設定流程。