Gartner：到2027年四成AI資料中心將因電力短缺而受限

Gartner預測，AI和生成式人工智慧（GAI）正在導致用電量飆升，未來兩年資料中心用電量預計增長將高達160%。Gartner預測，到2027年，40%現有AI資料中心將因電力供應不足而導致運營受限。

Gartner研究副總裁Bob Johnson表示，為實施GAI而新建超大規模資料中心數量正在成倍增加，令電力供不應求，且即使公用事業公司快速擴大自己發電量也不足以滿足這一需求。進而可能破壞能源供應並導致能源短缺，限制2026年及以後為生成式AI和其他用途新建資料中心數量。

Gartner預測，到2027年，資料中心運行新增AI優化伺服器所需用電量將達每年500百萬兆瓦時（TWh），是2023年的2.6倍。

2022-2027年AI資料中心用電量增加情況預測 。

Johnson表示，大語言模型（LLM）是GAI應用的基礎。為了處理訓練和實施快速擴展的LLM所需海量資料，目前正計畫擬建新大型資料中心。但由於新輸電、配電和發電能力可能需要數年才能上線，無法解決燃眉之急，因此短期電力短缺問題可能持續數年。

在不久的將來，新資料中心數量和GAI增長將受電力供應約束。Gartner建議企業確定潛在電力短缺將對所有產品和服務造成的風險。

Gartner預測即將出現電力短缺必將導致電價上漲，這也將增加LLM運行成本。Johnson表示，用電大戶正在與各大電力生產商合作，以便長期保障自己電力來源且不受其他電網需求影響。與此同時，隨著運營商利用經濟槓杆保證電力需求，資料中心運營電力成本將大幅增加。這些成本也將轉嫁AI/GenAI產品和服務提供者。

Gartner建議企業評估預測電力成本上升未來計畫，並以合理的電價談判長期資料中心服務合約。企業在制定新的產品和服務計畫時，也應將成本大幅增加考慮在內，同時尋找耗電更少的替代方案。

由於激增的電力需求迫使供應商採取一切手段提高發電量，增加供電的短期解決方案還將對淨零碳排永續發展目標產生負面影響。在某些情況下，甚至要讓原本計畫退役的化石燃料發電廠在擬定關閉日期後繼續運行。

Johnson表示，現實情況是，在短期內產生滿足資料中心更大用電需求所需電力將導致二氧化碳排放量增加。這反過來又會使資料中心運營商及其客戶更加難實現與二氧化碳排放有關的積極永續發展目標。

Gartner認為資料中心需24/7全天候電力供應，而風能或太陽能等可再生能源在不發電期間若無某種形式替代供電，就無法滿足這一電力供應需求。只有水力發電廠、化石燃料發電廠或核電廠才能提供可靠的全天候供電。從長遠來看，將會出現改進電池存儲（如鈉離子電池）或提供清潔能源（如小型核反應爐）新技術，幫助企業實現永續發展目標。

Gartner建議企業根據未來幾年資料中心需求和電力來源，重新評估與二氧化碳排放相關永續發展目標。在開發GenAI應用時，企業應將重點放在盡可能減少算力消耗上，並研究邊緣計算、更小的語言模型等其他選項可行性。