推動全球域名信任與濫用處理機制　強化全球域名信任與安全

國碼頂級域名「.tw」及「.台灣」註冊管理機構台灣網路資訊中心（TWNIC）與英國國碼「.uk」域名註冊管理機構Nominet，於越南河內舉辦的「網際網路名稱與號碼指配機構亞太域名系統論壇」（ICANN APAC DNS Forum）正式簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding，MoU），雙方啟動「可信任通報者」（Trusted Notifier，TN）合作機制，共同致力於提升全球域名空間的信任與安全；此次是TWNIC與Nominet首度合作，象徵兩大國碼註冊管理機構在「可信任通報者」框架下建立跨國碼網域、跨組織協力的聯合機制；雙方展現了對網際網路治理責任的承諾，也呼應國際社群對於加強DNS（Domain Name System）治理與防制濫用的高度期待。

Nominet同時與.asia頂級域名註冊管理機構DotAsia簽署雙邊合作備忘錄，在TWNIC與DotAsia原已建立的「可信任通報者」的合作基礎上，更進一步拓展在DNS信任與安全治理的跨域合作夥伴關係。

「可信任通報者」機制是目前註冊管理機構與受理註冊機構用來應對DNS濫用及網站內容濫用的重要解決方案之一。透過與具備專業知識的「可信任通報者」建立書面合作協議，註冊管理機構能有效接收、審查並快速處理惡意通報，提升資訊共享、即時應對的能力，進而強化域名生態系統的安全與穩定。

「可信任通報者」的主要目標包括：減少因DNS濫用造成的社會危害，打造更安全的網路空間；借助專業知識，加速並優化濫用案件的審查流程；降低營運成本與資源負擔。亞太地區在「可信任通報者」機制推動上居領先地位，目前已有多個合作備忘錄簽署建立合作夥伴關係，包括首例由TWNIC與DotAsia共同簽署合作建立機制，及接續的TWNIC與CSC、CSC與ID-CERT、CSC與.TOP Registry，以及CSC與LINE台灣。

而本次TWNIC與Nominet簽署合作備忘錄，不僅是「.tw」、「.uk」兩個國碼頂級域名註冊管理機構在信任與安全議題上的深化合作，更為全球域名系統治理建立了新的國際典範；未來，TWNIC、Nominet、DotAsia將以此合作為基礎，持續推動「可信任通報者」在全球範圍內的擴展應用，聯合國際社群共建一個更加安全、可信、可持續發展的網路環境，以推動TWNIC的品牌服務精神「點點都信任：Trust in Every Click!」，為全球網路生態注入新的活力與安全保障。

TWNIC執行長余若凡表示，在全球網際網路日益重視信任與安全的今天，TWNIC與Nominet的合作具有重要意義。將共同啟動『可信任通報者』機制，這不僅是對DNS治理責任的積極回應，也代表台灣與英國兩大國碼頂級域名註冊管理機構，在全球域名治理實務上共同建立具成效的合作機制。也很高興在TWNIC與DotAsia先前簽署合作備忘錄的基礎上，Nominet和DotAsia此次進一步加入簽署，強化此機制的整合性與聯合效力。未來，TWNIC將持續秉持開放、專業與負責的精神，推動更多國際合作，為全球網路安全做出具體貢獻。

Nominet客戶長（Chief Customer Officer）David Carroll表示，對於能與多方簽署這份合作備忘錄引以為傲，特別是在檢視WSIS+20及各國政府監管行動的背景下；展現共同致力於解決DNS濫用問題的意願，並期待共同制定可行的解決方案來應對這項挑戰。

DotAsia執行長鍾宏安（Edmon Chung）表示，秉持建立亞太區域網際網路合作的社群願景，DotAsia很榮幸與TWNIC和Nominet合作，展現在改善DNS治理及打擊濫用方面的堅定承諾，並期待這項合作在亞太地區持續擴展與深化。