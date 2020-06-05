台灣NTT實現5G同步異地共演　打造最新科技實境秀

迎接5G新浪潮，NTT Ltd.引領5G創新應用，攜手三立媒體集團、中華電信、工業技術研究院服科中心、台灣愛立信等合作夥伴，共同規劃「三立5G GO影視娛樂大躍進」舞台，運用最新5G技術實現異地同步、毫無延遲的影音共演，於西門紅樓北廣場進行一場全台首創的科技實境秀。

日本電信電報集團（NTT Group）每年斥資逾36億美元研究最新資通訊技術。在2019年巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）上，NTT即已利用5G高速傳輸及「1︰1比例全息影像技術」，展現歌手與樂手分處兩地，卻能短秒差、彷彿在同一現場、完美合作演出的「異地共演」獨特舞台。

延續「異地共演」的創新概念，台灣NTT結合三立媒體集團，在台首度以即時5G訊號，呈現虛擬+實體、聲音+影像的內容整合與雙向互動，讓觀眾進入沉浸式及高體感的娛樂體驗，展現5G時代的全新表演形式，帶動影視產業走向創新數位變革。

NTT Ltd.台灣執行長廖宇表示，借助5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，各產業皆能衍生出前所未有的創新應用想像。然而，如何將創新應用的夢想實踐成真，不能單靠一己之力。此次NTT偕同合作夥伴組成的5G團隊，不僅發揮了各自領域的專業與能力，更將科技（technology）結合內容（content），創造出耳目一新的加值應用。面對5G時代到來，我們將可看見更多新穎的5G應用出現，NTT也將運用自身的資訊、通訊、網路等技術整合能力，協助國內產業開發出更多元的應用，散播5G新創種子遍地開花！