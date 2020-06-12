新冠疫情全球仍嚴重 COMPUTEX 2020 特展宣布取消

新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來臺等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位台北市電腦商業同業公會與中華民國對外貿易發展協會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX & InnoVEX 2020特展（Special Edition）將取消辦理。

儘管臺灣因超前佈署，已持續60天無本土病例，並自6月7日起逐步鬆綁國內生活防疫措施，惟新冠病毒肺炎疫情持續蔓延並影響全球187個國家，累積超過735萬人確診，嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等行業。COMPUTEX作為全球資通訊產業重要展覽之一，去年（2019）共有來自30國、1,685家廠商參展，吸引171國、42,495位國際買主及1千多位媒體前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席COMPUTEX論壇及演講。為遵循我國中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後做出上述決定。

台北市電腦公會與外貿協會也於此宣布，COMPUTEX 2021將於明（2021）年6月1日至5日（新創特展InnoVEX為6月2日至4日），在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場，歡迎全球科技與新創業者踴躍參與，一同推動後疫情時代科技創新，持續建構全球科技生態系。