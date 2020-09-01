國泰金融創新實驗室發表六大概念性驗證成果

國泰金控2019年推出國泰金融創新實驗室（Cathay Financial Innovation Lab）計畫，歷經大規模海選，從全球400多家新創公司中嚴選出技術成熟、具備規模潛力的9家新創企業，透過國泰金控數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發中心）接軌，與人壽、銀行、產險等子公司協同合作，完成6大創新金融服務概念驗證（Proof of Concepts, POC）。後續國泰也將積極評估導入領先技術，提升營運效能、優化數位使用體驗，強化數位轉型力道！

首次「國泰金融創新實驗室」完成6大金融創新的概念性驗證，包括金控、人壽、銀行、產險等子公司業務場景，橫跨金融科技、保險科技、醫療科技、法遵科技、房地產科技、人工智慧等領域。６大概念性驗證分別為「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」、「生物辨識安全防護」、「車損部位辨識」、「AI洗錢防制偵測」、「不動產鑑價商業化」、「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」。

值得一提的是，此次國泰在海選出9家新創後，完成概念性驗證的比例接近七成，遠高於一般市面上企業籌辦的加速器（概念性驗證完成度平均20~30%），實屬不易，顯示國泰不僅投入相當的資源，也希望能透過驗證過程獲得對企業轉型有用的經驗。

「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」是透過NLP量化法說會內容，提升投資部門研究效率；「生物辨識安全防護」則是針對數位帳戶登入場景，加強服務安全性；「車損部位辨識」是驗證AI車損部位辨識的準確性，強化保險科技創新能量；AI洗錢防制偵測」應用AI及NLP技術自動抓取結構化與非結構化資訊，提供更多資訊給洗錢防制人員或分行；「不動產鑑價商業化」則透過導入新變數以提升模型準確率。

在6大概念性驗證中，「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」為國泰人壽審查部、韓國醫療科技新創Lunit合作的專案。Lunit運用AI深度學習技術來檢測肺部異常疾病，可提高醫學影像分析的判讀速度和準確率。國泰人壽目前在核保流程上，每年在新契約保險的體檢上有3萬件醫療影像胸部X光審閱需求，因此規劃導入AI技術，輔助醫師醫務的判讀，加快效率。

此次合作是以國泰人壽醫師內部審閱資料，以近200件醫療數位影像胸部X光片做為驗證樣本，採用Lunit 先進的AI模型進行判讀。驗證結果發現，陽性命中率為83%、陰性命中率為92%，整體準確性達到90％。此外透過Lunit AI輔助診斷也能發現一般人工較不易判續的細小肺結節、肺纖維化等潛在病灶，辨識潛在風險。未來國泰人壽將積極評估導入AI科技輔助診斷，預計將可節省90%的閱片時間，並且結合投保健檢及理賠資訊，建立影像歷程，透過數據驅動及創新技術，提升核保效能。

國泰金融創新實驗室為國泰金控創新計畫，透過數數發中心與集團子公司盤點科技創新需求、全球招募篩選、概念性驗證，透過實作導入全球創新科技。國泰預計於2020年第4季啟動第二期國泰金融創新實驗室計畫，持續提升國泰在數位數據與技術的全球視野。