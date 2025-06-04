Synology DiskStation DS225+ 滿足工作室資料管理需求

Synology（群暉科技）推出DS225+，擁有2硬碟槽的小巧機身，並能提供完整資料管理功能。Synology 產品經理翁霈琪表示，DS225+專為小型團隊和分公司設計，非常適合用於跟與總公司同步資料，並能許輕鬆整合到現有的環境當中。

受惠於不佔空間的體積與強大性能，DS225+適用於家庭、小型工作室或大型組織的邊緣部署。當配備20 TB硬碟時，提供達40 TB的原始資料儲存容量。為了提供多元的網路配置選擇，DS225+也配備2.5GbE埠和1GbE RJ-45埠。

DS225+整備支援完整的資料管理應用，搭配Synology硬碟可為使用者提供極佳的性能和可靠性。Synology硬碟系列產品均遵循精心策劃的相容性框架，經過超過7,000小時的嚴格測試。為確保最佳使用體驗和長期服務可靠性，DS225+需要搭配相容硬碟以安裝DSM。

DS225+提供多樣化的功能，符合各面向的企業資料管理需求：