洛克威爾自動化推 AI 強化廠端設備維護

洛克威爾自動化推出預測型維護解決方案FactoryTalk Analytics GuardianAI，提供維修工程師掌握產線狀態的洞察力。當廠房設備偏離正常運作時，工程師能在第一時間收到預警通知，並依據資訊規劃維修作業，從故障風險最高的機台開始檢視，同時讓其他設備維持正常運行，無需中斷生產。

全新FactoryTalk Analytics GuardianAI解決方案利用變頻驅動器提供的電訊號數據，能掌握產線設備於正常運作時的效能，因此製造商可以透過這些資訊來判斷機台潛在的故障風險。在監測期間，當FactoryTalk Analytics GuardianAI偵測到驅動器提供的電訊號與正常狀態有所偏差時，便發出異常警示，提醒製造商進行檢視與規劃合適的應對措施。此外，FactoryTalk Analytics GuardianAI與PowerFlex 755、755T和6000T驅動器深度整合，製造商得以輕鬆進行初始設定並能洞察關鍵製程應用。

洛克威爾自動化系統軟體與控制產品經理高永勳表示，FactoryTalk Analytics GuardianAI不僅具備異常監測功能，更能透過內建識別清單選取特定故障情境，有效提升維修工程師的調查效率，降低所需停機時間。透過邊緣運算建模降低預知保養硬體費用，無須額外的感測器即可應用於新舊場域，加速導入轉動設備預知保養，客戶亦可根據系統的應用來自行建立故障情境訓練模型，於異常發生前FactoryTalk Analytics GuardianAI就可以即時識別並通知。

洛克威爾自動化FactoryTalk Analytics GuardianAI主要特色包含：