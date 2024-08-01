敦陽科技釋放 AI 動力！首選 HPE 打造 AI 夢想工程

在2024年的此刻，AI已成為新世代的頭號顯學，在資訊服務領域超過30年經驗的敦陽科技基於同為HPE的經銷夥伴與NVIDIA的專業認證Solution Provider，隨著AI飛速進展，AI伺服器趁勢崛起的年代，已經為製造、金融、政府、醫療、教育等眾多應用案場的客戶協助導入AI標的應用。尤其隨著生成式AI爆紅，更讓AI應用觸角加速延伸到各種領域，以AI簡化價值實現時間。

HPE ProLiant DL380a Gen11搭載Intel第四代Xeon Scalable雙處理器，為GPU資料中心而誕生，可搭配PCIe版H100 NVL 94GB GPU模組，專門針對執行GPU高速運算負載之解決方案，能支援AI、深度學習（DL）的訓練與推論，以及智慧影像分析（IVA）等多種AI應用。

HPE ProLiant DL380a創新的伺服器機構設計，將GPU模組使用之PCIe插槽設計於機箱前段兩側，大幅提升GPU模組的擴充性，同時運用前端進氣設計提升GPU模組的散熱效益，不僅能為企業持續供給穩定且高速的AI競爭力，更能帶來靈活且可靠的解決方案，開啟AI運算的全新時代，邁出轉型之路的第一步。

HPE提供軟硬齊全的AI伺服器產品。

HPE擁有豐富強大的AI伺服器陣容，涵蓋從低階到高階超級電腦的齊全機種。

HPE ProLiant DL320 Gen11客戶，可利用NVIDIA Metropolis生態系統的產品來部署適用其產業與應用情境的解決方案，快速打造諸如邊緣視覺AI等環境。

至於HPE ProLiant DL380a Gen11，是以執行GPU運算密集型的工作負載來設計，專門執行GPU高速運算負載等多種AI應用，支援AI、DL的訓練暨推論及智慧影像分析（IVA）等多種AI應用，亦能支援大型資料集，高效能且大規模處理資料分析。

論及HPE ProLiant DL380a Gen11的亮點，在於將GPU模組使用的PCIe插槽配置於機箱前段兩側，藉此營造高擴充性，也帶來更佳散熱效果。另值得一提，HPE ProLiant DL380a Gen11預先配置NVIDIA GPU、NVIDIA Spectrum-X乙太網路平台與NVIDIA BlueField-3 DPU，透過這個基礎運行HPE機器學習平台與分析軟體，及NVIDIA AI Enterprise軟體和NVIDIA NeMo Retriever，提供企業在AI的快速佈署。

而DL380a在搭載L40 GPU的前提下，可執行生成式影像AI應用；假使搭載L40S GPU，能進一步支援NLP AI。然而大型資料集通常分散在多個伺服器，當遇到更多運算需求時，最多可支援四張H100 GPU，能夠支援大型資料集，高效能且大規模處理資料分析。

除此以外，HPE提供Apollo 6500 Gen10 Plus，可承載4、8、10或16個NVIDIA GPU，輔以快速GPU互連、高頻寬光纖與可配置的GPU拓撲，展現絕佳效能和可靠性，幫助用戶輕易處理複雜的HPC或AI 工作負載。另談到HPE Cray Supercomputing，旗下涵蓋XD665、XD670等機種，前者適用於小型模型或遷移學習，後者能夠支持GPU密集型或高度並行化的LLM或DL工作負載。

更重要的，HPE不僅提供軟硬齊全的AI伺服器產品，亦藉由HPE GreenLake實現加速移轉與交付，企業可依據使用需求按需隨付投資上述IT資產，並可依不同階段彈性擴充需求，進而加快AI應用環境的部署。