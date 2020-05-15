SAP 助宏恩啟動數位轉型

SAP 台灣（思愛普台灣）宣布，宏恩集團成功導入SAP S／4HANA Cloud，運用雲端ERP整合海內外五家子公司營運數據、精準管控財務，實踐資料即時分析，有助於企業擬定前瞻策略，敏捷因應市場變化，全面助力宏恩海外布局以及企業傳承，在全球綠金市場掌握制勝循環經濟商機。

近年宏恩擴張經營範疇，旗下五家子公司，專注開發各種用途的再生塑膠，並打入國際知名大廠供應鏈，進軍全球市場，宏恩亟需一套國際性的ERP系統，可快速進入海外市場，統一管理集團營運，遂導入SAP S/4HANA Cloud，啟動數位轉型。

宏恩集團董事長洪哲盛分享，宏恩成功上線SAP S/4HANA Cloud 後，透過嚴謹且細膩的系統重新檢視企業流程，實現各子公司資料可視，彙整和分析更為即時。以財務為例，之前各單位成本皆採人工計算，資料統整曠日廢時，如今新系統可自動依各業務流程算出相應數據，幫助集團準確管控，未來不論籌備海外布局或企業傳承，均能透過數據提升決策品質。

台灣許多製造業從寡占市場利基起家，持續用堅實技術及優質產品，征戰全球複雜的商業環境。然而面對市場快速變動、競爭日益激烈，SAP建議，台灣中小企業應即刻啟動數位轉型，同時思考雲端部署方式，能有效降低初期IT建置成本、優化人力配置。以宏恩為例，導入彈性佳、擴充性高且上線快速的SAP S/4HANA Cloud，建立起營運基礎，簡化過去繁瑣作業流程，加速資訊彙整，精準地將決策與商業洞察轉化為實際行動。此外，宏恩更在SAP服務團隊專業協助下，成功導入ERP系統，串接SAP全球資源，支援在地企業數位轉型一步到位。