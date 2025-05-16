宏正 COMPUTEX 2025 展出沉浸式還原大巨蛋轉播場景

宏正自動科技（ATEN）舉辦COMPUTEX 2025展前媒體說明會。此次ATEN以「The Future Unfolds – Next Gen Control」為主題，將模擬「大巨蛋轉播控制室」場景，並攜手重要夥伴：Absen艾比森光電、Datavideo洋銘科技、Lumens捷揚光電及ViewSonic優派國際，聯合展示跨品牌整合的智慧控制應用，共同打造沉浸式實境場域與新世代控制體驗！

此次ATEN將於展場上打造多面寬達4米的高空巨幅LED電視牆，以榮獲三項國際設計大獎的旗艦級電視牆影像處理器，作為全場LED多視窗視覺呈現的核心靈魂，結合ATEN的KVM遠端管理解決方案與Networked AV視訊延長技術，完美重現大型場域轉播控制室情境。參觀者將可沉浸體驗包括：專業導播中心、控制中心、高效能伺服器機房、VIP大型會議室、網路小型會議室、AI應用解決方案、互動式電子看板與工作站等多元應用，一同探索控制技術的未來樣貌。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示，隨著全球資料量急遽成長，控制室的角色正從可視化顯示中心，進化為整合資訊、支援即時決策的智慧中樞。此次COMPUTEX將展出高效視覺化管理與流暢座席管理的控制方案，實現更靈活的調度，以協助企業進行更快速精準的決策。此外，隨著AV系統從傳統架構快速邁向網路IP化，宏正也將展示全新支援H.265訊號的視訊延長收發器，實現低延遲、高彈性、易於擴充的AV over IP解決方案，可廣泛應用於控制室、娛樂、教育與醫療等場域。

COMPUTEX展會現場除展示創新應用與前瞻方案外，宏正也宣布入圍「COMPUTEX 2025永續攤位設計獎」決選。為落實企業ESG承諾，本次ATEN展位設計全面採用鋁合金TRUSS系統作為結構基礎，木作比例大幅減少70%，並實現90%無紙化流程，搭配可重複使用的LED螢幕打造動態內容展示，進一步減少資源耗用與碳足跡，展現企業對永續發展的長期承諾。

除實體展覽外，宏正亦同步舉辦COMPUTEX 2025線上展覽（5月16日至6月30日），讓全球訪客皆能同步體驗宏正最新技術與應用成果。