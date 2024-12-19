推動區域標準化　APDI 日本舉辦成立大會

亞洲首個專注跨國數位身份議題的國際組織—亞太數位身份聯盟（Asia Pacific Digital Identity Consortium，APDI）於日本箱根舉辦正式成立大會，現場由創始會員國日本DNP、台灣Turing Space，與核心會員國新加坡Accredify、韓國LORDSYSTEM以及緬甸ZADA Solutions商討亞太36個國家間數位身份驗證的應用測試場域，計劃於2025年陸續登錄所有亞太國家的代表團隊與組織，共同推進安全且可信賴的數位環境，建立與歐盟European Digital Identity（EUDI）Regulation對等的對話關係，打造跨越國界的數位身份經濟區。

APDI致力於推廣安全且可信賴的數位身份和憑證資料交換體系，其成立目的為建立亞太區兼容的標準和運營治理框架，幫助成員合作跨國境的實際案例，促進與數位身份組織的對話，也將邀請各國政府擔任組織顧問，強化國家間的法規與技術合作，並且透過商業合作案例加速數位身份世界的發展。在成立大會中各國成員凝聚共識，計劃於2025年陸續登錄亞太地區36個國家的代表團隊與組織，跨國工作者（Migrant Worker）、旅行者（Traveler）、求學者（Overseas Student）等三大族群將會是優先試行的應用場景試驗對象。

生成式AI的快速發展提升了數據偽造、洩漏和身份冒用等隱私風險，數位環境中的身份驗證與信任問題將成為各國政府須正視的國安議題。在數位身份的安全上，歐盟27個成員國早已草擬EUDI Regulation，共同建立標準的數位身份驗證框架。然而，同樣擁有文化及語言多樣性的亞太地區，各國數位身份系統仍採用分散且數位基礎設施發展不均，因此APDI成立的初衷即是推動亞太區域數位身份標準化，成為亞太與全球接軌的數位信任橋樑。

APDI的成立標誌著亞太地區在數位身份領域邁出重要一步，預計將為區域內36個國家、全世界過半人口（47.8億）帶來深遠影響。未來APDI將專注於以下核心價值：

信任（Trust）：提供安全可靠的數位身份解決方案，增強各領域的信心。

橋樑（Bridge）：連結多元部門與利益相關者，促進數位身份解決方案在產業與地區間的合作與整合。

包容（Inclusion）：確保數位身份對所有人皆可及，縮小弱勢社群的數位鴻溝。

使命是引領數位身份解決方案的標準化開發與實施，促進亞太區域合作，並在多樣化的產業中建立數位互動的信任。聯盟將致力於創建標準的數位身份框架與基礎設施。在技術方面，該框架高度安全、可移植且具包容性，並能適應亞太地區的多樣化需求。在商業方面，該框架便於跨國之間不同行業及活動進行合作與串接。