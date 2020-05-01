老字號 IT 網管監控神器　大秀自動流程與智慧分析

回顧全球熟知的商業版IT管理工具，在全盛時期最受青睞的國際知名品牌，如今幾乎多已不復存在，然而，問世已超過20年的日本Hitachi JP1（Job Management Partner 1）卻始終屹立不搖，伴隨企業IT持續地演進，從大型主機時代走過主從式架構、虛擬化伺服器，乃至於雲端運算時代，研發腳步未曾稍停，最新的第12版本不僅可完整蒐集混合雲環境的資料，提升可視性並增添自動化機制，下一步還可藉由人工智慧輔助，更加精進維運效率，以協助解決新型態物聯網等應用場景控管不易的問題。

首度引進Hitachi JP1的艾博斯業務行銷部產品經理蘇意信指出，Hitachi JP1解決方案具備的Intelligence（智能整合）、Monitoring（設備監控）、Automation（流程自動化）、Governance（資產及資安管理）模組，主要是針對IT管理者日常管理與維運任務所設計。Hitachi在許多人心目中的主要印象為硬體製造，事實上其軟體工具也不容小覷，自從Hitachi啟動數位轉型以來，更加碼投入資源以充實軟體研發能量，促成Hitachi JP1能夠更加迅速對應企業端的需求。

艾博斯著眼於混合雲架構控管不易，首度引進Hitachi JP1輔助企業IT降低維運複雜度。

四大模組統合資料綜觀全局

Hitachi JP1具備高度整合的特性，可支援異質平台以及整合運行環境，範疇涵蓋地端資料中心與Amazon EC2、Microsoft Azure、Oracle Cloud等公有雲平台上的Windows Server、Linux作業系統所建構的各式營運業務，可基於代理程式進行資料的蒐集，拋送到集中化管理平台執行大數據分析，並且提供自動化工作流程配置機制，讓IT人員得以藉由具備智能的統一控管平台輔助，保障數位化營運業務服務不中斷。

如今各產業陸續展開數位轉型，創新營運業務的部署模式不再以自家資料中心為優先，依據應用場景所需，亦可能選用主機代管或公有雲平台，因此Hitachi JP1統一控管平台亦隨之演進，在控管內部IT環境的同時，也能掌握外部應用服務，以發揮最高效益。

Monitoring模組可用於監看IT基礎結構中所有系統設備（含實體和虛擬環境）、網路資源、資料庫使用狀況、執行流程的狀態指標，從控管平台上能夠自動偵測設備狀態產生最新的拓樸圖，讓IT管理者能夠一目瞭然地掌握網路的即時狀態。IT管理者亦可在事前設定臨界值（Threshold），若即將到達時會自動變換成不同顏色提醒留意，減少停機時間。

Governance模組具備資產管理功能，可同時掌握員工桌面端環境。資產管理機制可協助IT人員清點現有的軟體與硬體設備（包含MacOS），例如查看員工配置的電腦使用年限，若大型企業採用租賃模式還可管理合約，即將到期時亦可主動發出通知。此外，桌面端環境亦可藉此建立基本安全性控管政策，例如禁止使用USB連接埠即可藉由Hitachi JP1來執行，僅開放特定需求者使用權限；同時可檢查防毒軟體、作業系統修補更新，一旦發現未更新到最新版本，即便員工在家工作、出差洽公，IT管理者仍可透過遠端管理機制，執行派送安裝，或者是在員工提報工作電腦故障時登入查修，增進問題排除效率。

Automation模組提升系統操作效率，降低人力成本及執行錯誤。可以在營運業務的工作流程中發揮作用，把不同平台、主機上的任務整合串連成自動化程序，協助IT人員減少重複性的工作。針對Job Scheduling工具，JP1的功能更為廣泛，除了用時間軸來啟動Job的執行之外，還提供了事件啟動的機制。時間的設定相當彈性，可設定絕對時間或相對時間，除了日曆（工作日與非工作日）、週期的設定外，也可以定義遇到非工作日是否自動切換到之前或之後的工作日執行。事件啟動的機制則包括檔案（生成、刪除、異動、內容）、郵件（寄件者、標題、內容），甚至可以結合JP1其他模組產生的事件當作Job啟動條件。當前項工作執行完畢後即立即執行下一項工作，免除浪費等待的時間。

至於Intelligence，能夠蒐集上述各模組產生的資料，基於事件的重要性進行關聯式分析，以便綜觀全局。例如工作流程中的特定環節發生故障時，恐導致應用服務中斷，此時IT管理者可以預先設定自動化程序或手動進行排除，降低造成的危害。