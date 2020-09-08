Arm Cortex-R 處理器驅動運算型儲存

有鑑於85%的硬碟控制器與固態硬碟控制器都是以Arm為基礎架構，Arm已是數十億個儲存裝置信任的夥伴。宣布推出的Arm Cortex-R82，是 Arm第一個64位元、具備Linux作業系統能力的Cortex-R 處理器，設計用意在於加速次世代企業與運算型儲存解決方案的發展與部署。

物聯網數據量預計在2025年將超過79ZB，但數據真正的價值來自於分析之後產生的洞見。越能在接近數據生成的位置處理這些洞見越好，原因是安全性、延遲性與能源效率都能提升。運算型儲存已經崛起，成為數據儲存拼圖關鍵的一部份，因為它把運算力直接放在儲存裝置上，讓企業安全、快速並輕鬆地存取重要資訊。

讓處理更靠近數據，需要更高的效能。依據作業負載的不同，全新的Arm Cortex-R82與之前世代的Cortex-R相比，最高可以提供2倍的效能提升。這能讓儲存應用以較低的延遲，運行如機器學習等全新作業負載，並可選用Arm Neon技術提供額外的加速。Cortex-R82本身為64位元架構，最高可以存取1TB的DRAM，供儲存應用進行先進的數據處理。

儲存控制器傳統上運行裸機／RTOS作業負載以儲存及存取數據；不過，Cortex-R82選用的記憶體管理單元（MMU），可讓頻繁的作業系統在儲存控制器上直接運行，並為全新的及改善的應用，創造消費者與企業都可獲益的機會。

在儲存數據的位置直接進行處理，可為物聯網、機器學習與終端運算等應用，開啟龐大的機會。這一點在可預見的儲存使用場景中相當關鍵，例如數據庫加速，因為它意味著不會有大型檔案的移動，安全性與隱私得以提升，數據可以有效率地轉檔或編碼以利串流進行影像處理，並且在必要情況下採用不同的位元率與解析度。而它對於例如交通運輸等應用，也越來越為重要。例如，現代的飛機每天能產生數個 TB 的飛行數據，通常這些數據會被卸載後再進行分析。運算型儲存提供航空公司在硬碟上即時分析這些數據的能力，因此當飛機降落後，可以在30分鐘或更短的時間內確保下一個航班的安全，為乘客進行更快的整備，帶來更高的安全性。

Cortex-R82處理器的全新功能，給予合作夥伴設計出最多八核的多核心實作可能性，並可依據外部軟體需求，調整在儲存控制器上運行的作業負載類型。例如，停車場會固定使用視訊監控來辨識車牌資訊，以供後續收費使用。停車場白天會搜集車輛的車牌數據，用多核來進行密集儲存。到了晚上，這些核心會用來處理收費的數據，並依需求進行調整以執行數據分析與機器學習。由於儲存控制器為了應對不同的市場，且功能變得越來越多元，Cortex-R82 因此推出一個極度彈性的架構，同時降低成本並縮短上市時間。

Cortex-R82利用Arm Linux與伺服器生態系力量，為開發人員帶來一整套全新的軟體工具與技術，例如 Docker與Kubernetes，讓他們可以用在儲存應用上，並提供加速的實作方法。同時，Cortex-R82也利用Arm在安全方面的基礎，並與Arm TrustZone相容，確保儲存控制器韌體可以與 Linux 或其它的即時工作量間隔開來。

在一個充斥數十億個連網裝置的世界，數據處理不能夠只在雲端進行。Cortex-R82的推出將協助確保企業能夠因數據產生洞見，更有效率且更安全地從他們未來的物聯網部署中，獲得最多的價值。