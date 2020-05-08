威聯通宣布支援 Zabbix 企業級網管軟體

威聯通宣布支援Zabbix企業級網管軟體，安裝於QNAP NAS上可將NAS變為強大的中央網管平台，讓系統整合商與IT人員能即時集中監控各式終端連網設備。使用者亦可於多台NAS同時部署Zabbix，輕鬆為中大型網路環境打造分散式網路架構（Distributed Network Architecture）。

Zabbix相容SNMP標準協定，IT人員可即時監管支援SNMP協定的伺服器和網通設備，透過其網頁式管理介面總覽相連裝置上的各種網路服務、CPU負荷、網路用量、記憶體以及硬碟容量等狀態，並可匯出報表。

當預設的異常狀況發生時（如：網站伺服器停止服務），Zabbix可立即透過電子郵件、簡訊（SMS）主動通知管理者，確保時時掌控設備狀況，快速排除異常。

QNAP的NAS或QGD交換器皆支援安裝Zabbix，IT人員可於Virtualization Station（虛擬機工作站）的虛擬機市集下載安裝，並可同時部署於多台NAS，為中大型網路監控提供高效能，同時支援高可靠性的HA備援機制，當其中一台Zabbix伺服器斷線仍可維持監控連網裝置狀態，保障網路安全。未來亦將支援QuCPE伺服器以及搭配雲端相關應用，帶來更彈性、更完善的集中網路管理方案。