Synology 更靈活且安全的影像服務

Synology（群暉科技）基於雲端的影像監控服務Surveillance365正式上市，這款影像監控即服務（VSaaS）的解決方案，協助企業在數分鐘內完成多據點部署，提供易於管理且靈活擴充的使用體驗。

Synology董事長暨執行長翁英暉表示，自2008年推出Surveillance Station以來，我們的願景都是打造一個100%整合，涵蓋NVR、VMS、攝影機、儲存空間、備份機制、AI分析與雲端服務─的私有雲影像監控生態系，且全部皆由單一廠商打造。而在今天，Surveillance365的推出完成了這項願景。

企業無需部署本地伺服器，搭配相容的Synology Cameras，即可免費使用Surveillance365標準方案，透過單一網頁入口或行動應用程式，集中管理所有攝影機。同時，每台攝影機最短2分鐘便能架設完畢，即便未設有專職IT人員也能快速完成設定。

Synology監控事業群協理林立表示，無論是零售連鎖、建築工程或據點遍布全球的組織，都能運用Surveillance365即時擴展安全防護範圍，無需背負管理實體基礎架構的負擔。

Surveillance365影像預設錄製於攝影機內的microSD卡，而AI分析（包括人物、車輛、入侵與逗留偵測）亦皆於攝影機端處理，可即時發送警報並大幅降低雲端頻寬需求。另外，檢視Surveillance365影像時採用點對點本地連線，配合低頻寬模式，可進一步減少最多50%頻寬用量。

Surveillance365使用的Synology Cameras均符合NDAA與TAA規範，滿足政府機關與重視安全組織的採購要求。若企業擁有進階存取控制需求，Surveillance365商業方案提供精細的權限設定功能、據點層級的攝影機管理以及完整的稽核紀錄，方便掌控分散各地的團隊與據點。

Surveillance365提供多重登入驗證，以及僅使用者知道的C2 Encryption Key，為存取流程添加嚴謹保障。而為確保影響檔案安全，組織可選購C2 OneStorage雲端備份服務，支援連續錄影或事件錄影，且能保留45至3,650天，亦可延伸備份現有Synology NAS上的Surveillance Station 影像檔。