Check Point：2020 上半年受疫情影響網路攻擊大幅竄升

Check Point發佈網路攻擊趨勢：2020年中報告，揭露犯罪、政治和以國家為目標的網路攻擊分子如何趁虛而入，利用新冠肺炎疫情及其相關主題發起針對包括政府、工業、醫療、服務供應商、關鍵基礎設施和消費者等所有部門的攻擊。

與新冠肺炎疫情相關的網路釣魚和惡意軟體攻擊數量急遽增加，2月份攻擊數量每週尚低於5,000，4月下旬卻已激增至一週超過20萬次。隨著各國在5月和6月逐漸鬆綁防疫法規，駭客也藉機擴大了新冠肺炎疫情相關的攻擊。與3和4月相比，6月底全球所有類型的網路攻擊增加了34%。報告提到的主要網路攻擊趨勢包括：

網路戰情勢火熱：隨著世界各國試圖蒐集有關疫情的情報，或破壞競爭對手的防疫工作，上半年國家級網路攻擊的強度和嚴重程度均大幅飆升，甚至擴展到了醫療和人道主義組織，如針對世界衛生組織的攻擊數量增加500%。

雙重勒索攻擊：駭客在竊取大量資料後會對其進行加密，威脅受害者若拒絕支付贖金，便會洩露個人資料；這種新型勒索軟體的攻擊在2020年被廣泛地使用。

行動型攻擊：駭客持續尋找新的行動型感染途徑，藉由改良技術來繞過安全防護措施，將惡意應用程式植入官方App商店中。而另一種創新攻擊，則是利用大型國際公司的行動裝置管理系統（MDM）將惡意軟體發送到超過75%所管理的行動裝置。

雲端破壞：疫情期間企業將資料快速遷移至公有雲，導致針對敏感雲端工作負載和資料下手的攻擊增加。駭客也利用雲端基礎設施儲存惡意軟體攻擊中使用的惡意負載。 2020年1月，Check Point研究人員在Microsoft Azure中發現了業界首個嚴重漏洞，讓駭客有機會破壞其他Azure使用者的資料和應用程式，顯示公有雲並非完全安全。

Check Point產品威脅情報研究總監 Maya Horowitz表示，2020年上半年，在全球力抗新冠肺炎疫情之際，駭客常用的攻擊模式發生改變並加速發展，利用人們對疫情的恐懼心理掩護其攻擊活動。Check Point還發現新型重大漏洞和攻擊途徑，這將嚴重威脅各部門的安全。資安專家需要盡速瞭解這些新型態的威脅，以確保企業在2020下半年能夠得到最完善保護。