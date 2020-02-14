Fortinet Secure SD-WAN 持續推動廣域網路邊緣的轉型

Fortinet Secure SD-WAN解決方案，整合企業級SD-WAN功能、進階安全功能與進階路由功能打造現代化的WAN邊緣，並利用支援高達10萬個SD-WAN站點的FortiManager Orchestration達成數位創新的目標。

對部署SD-WAN解決方案的企業組織而言，資安是最重要的商業策略考量。因此，愈來愈多企業採用兼具次世代防火牆與SD-WAN功能的整合型解決方案。最新的Gartner網路防火牆魔力象限報告指出， 2024年，分散式企業中50%的新防火牆採購案將包含SD-WAN功能整合日益普及的雲端服務。目前這類服務的採用率還不到20%。

Fortinet透過FortiGate次世代防火牆提供全堆疊型的SD-WAN，而Fortinet Secure SD-WAN是目前市面上能幫助企業降低作業複雜性與成本，同時提升應用使用體驗與安全性的解決方案之一。可擴充並支援高達10萬個SD-WAN站點，因應大型企業的SD-WAN同時要有安全性嚴苛要求的使用案例。

打造具雲端能力的分支機構：讓分支機構與遠端據點透過Fortinet Secure SD-WAN連結至雲端，不僅能提升客戶的使用滿意度，更能延伸雲端的功能、靈活性和生產力至每個使用者。

簡化操作流程：Fortinet將進階路由、SD-WAN與進階安全功能整合至單一設備中，以簡化操作流程並集中管理。自動配置功能可大幅降低複雜性，讓客戶在數分鐘內便可部署好新分支機構網路服務，而不用花上數個星期。

降低成本：客戶可以將不同功能的產品整合至單一個企業級的解決方案，有效的降低資本成本，並擴增MPLS網路寬頻，降低營運成本，同時獲得一套完整的安全功能，例如NGFW、IPS、防毒與惡意軟體防護、Web過濾、SSL檢查(包括TLS 1.3)與沙箱等功能，進而擁有固若金湯的安全性，並避免安全漏洞導致的潛在成本。

Fortinet產品執行副總裁暨行銷長John Maddison表示，Fortinet的Secure SD-WAN降低企業作業複雜度與提升環境的安全性，企業也逐漸體認到安全性與SD-WAN整合的重要性。身為SD-WAN解決方案的廠商，Fortinet可以幫助企業在WAN邊緣獲得最佳的使用體驗、可視性與安全性，以推動數位創新。