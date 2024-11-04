Gartner 發佈安全且大規模實現 AI 價值四大新興挑戰

2024年第二季度Gartner對451名高級技術領導者進行的一項調研顯示，57%的資訊長（CIO）表示自身肩負企業人工智慧（AI）戰略的領導責任。然而，四大新興挑戰令CIO很難實現AI價值。

Gartner傑出研究副總裁Mary Mesaglio表示，由於技術供應商之間持續創新競爭，CIO常常覺得自己身處技術炒作中；但在推動AI成果方面的事實—價值難以實現，又讓他們感到身處低谷。

Gartner傑出研究副總裁兼院士級分析師Hung LeHong表示，CIO其實可以掌控AI成果推進節奏。如果企業AI目標較為適中，且所在行業尚未被AI顛覆，CIO可採用相對穩健的節奏，即穩步AI化計畫（AI-steady pace）。如果企業AI目標更為宏大，或所在行業正被AI重塑，CIO就需要採用更快速節奏，即加速AI化計畫（AI-accelerated pace）。無論是以穩步AI化計畫還是以加速AI化計畫前進，最終都必須推動價值和成果的實現。

在近期舉行的Gartner IT Symposium/Xpo開幕主題演講中，面向現場8,000餘名CIO和IT高管，Gartner分析師闡述如何應對四大新興挑戰，以安全方式大規模實現AI價值。

使用生成式人工智慧（GenAI）創造業務價值前提是，必須在工作流程中持續使用GenAI工具。2024年第二季度，Gartner對美國、英國、印度、澳大利亞和中國5,000多名數位工作者進行調研。結果顯示，使用GenAI的員工平均每週可節省3.6小時，但並非所有使用GenAI的員工都能獲得同等程度的效益。

LeHong表示，這是AI生產力面臨的真正挑戰。GenAI帶來的生產力提升並非均勻分佈，而是因員工而異，這不僅是因為個人興趣和採用程度存在差異，還取決於工作複雜程度和經驗水準。

採用加速AI化計畫的企業機構不僅尋求生產力方面的效益，還在尋求其他層面、包括運營和流程層面的改進（例如實現關鍵業務流程自動化或重塑與聊天機器人協作的職位）以及業務層面的變革性改進（例如能夠創造新收入來源或重塑企業價值主張的成果）。

Mesaglio表示，在這種情況下，CIO應像管理投資組合一樣管理AI收益，確定每個收益領域的投入大小，並平衡整個組合的風險與回報。

Gartner於2024年6月和7月對300餘名CIO進行調研的結果顯示，超過90%的CIO表示成本管理限制了其利用AI創造價值的能力。實際上，Gartner認為成本是與安全或幻覺同等重要的AI風險。

根據Gartner的估算，如果不瞭解GenAI成本如何擴展，CIO成本計算可能會出現高達5到10倍誤差。

LeHong表示，CIO需要清楚AI成本構成，不僅要瞭解成本組成和定價模式選項，還要掌握如何降低成本並與供應商談判。CIO應創建概念驗證，除測試技術的可行性外，還要重點評估成本的擴展情況。