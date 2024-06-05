信驊科技全新 BMC AST2700 系列　運算效能大幅提升

信驊科技參加台北國際電腦展Computex 2024，首次亮相第八代遠端伺服器管理晶片（BMC - Baseboard Management Controller）AST2700系列。AST2700系列採用12奈米先進製程技術BMC晶片，配備四核心ARM Cortex A35 64位元和兩個獨立的ARM Cortex M4處理器，運算效能與彈性大幅提升，配合客戶產品開發以及伺服器新一代平台時程，已於2024年初對客戶送樣，預計於2025年量產供貨，可望為信驊科技營運帶來新的助力。

最新一代BMC AST2700系列在處理雲端至邊緣運算管理應用上顯著提升效能，並整合多項功能提升傳輸介面速度；利用大小核心結合之設計，使其能夠根據遠端監控和計算需求彈性調整，達成能源使用的最大效率。AST2700系列晶片與前一代BMC封裝大小相同，但藉由優化傳輸介面和記憶體技術，整合更多通訊與傳輸介面，能達到監控多個裝置，簡化客戶系統設計，減少電路板使用空間。特別是新增CAN與LTPI介面，CAN已廣泛運用於管理AI伺服器等高功耗設備電源供應器，客戶透過於電源供應器中導入BMC進行遠端監控，可提高效能和降低碳排放量。

信驊科技BMC業務協理關超成(左)與營運長謝承儒(右)

因應雲端服務中多節點運算的趨勢下，AST2700系列中的AST2750能夠實現單一BMC同時對兩個運算節點監控功能，此一設計不僅減少客戶管理成本與系統複雜度，也提高了運算資源調配的靈活性。同時，藉由模組化應用，AST2700系列搭配AST1700擴展晶片（I/O Expander），整合LTPI介面後可協助客戶簡化設計，加速產品開發流程。

此外，針對智慧AV展出全球唯一沉浸式遠端管理方案，結合信驊科技及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台，提供全天候、零死角且AI友善（AI-friendly）的360度全景無扭曲即時影像，再加上疊加各種即時數據，打破傳統必須親身到訪方能了解整體現況的限制。透過遠端管理平台，便能以第一人稱視角實現沉浸式視覺化管理，大量應用AI智慧巡檢提升各種場域的管理效率，改善缺工問題，大幅降低成本。

Cupola360沉浸式遠端管理方案已在許多領域落地應用，包括施耐德電機的資料中心，能結合360度無死角管理，對企業最重要的資料中心機房拉高保護及管制等級，同時也可實景即時顯示機房管理數據，提升異地機房管理效率；鴻佰科技AI伺服器工廠則以Cupola360全景相機結合可擴充的第三方AI分析技術，並將傳統SCADA監控系統升級為創新的3D LIVE視覺化管理平台。

此解決方案也陸續獲得不同產業的製造場域採用，包括晶圓代工廠、封測廠、電子配件廠、造紙廠、電鍍廠等等，使有經驗的管理人員效益極大化，管理範圍不再限於所在地，而是擴展至全球各地的工廠進行即時遠端管理。除了智慧工廠應用外，智慧城市應用佈署業已開始規劃，對於城市公園、工地、交通、觀光等推動沉浸式遠端管理大量普及。

現場信驊科技也首次展出能滿足特殊場域需求的攜帶式周邊設備，包括Cupola360全景相機專用的攜帶式移動腳架。該腳架內含電池組及4G/5G路由器，無須佈線，可依需求靈活配置至管理重點區域，大幅提升設備安裝彈性及管理機動性，適合工地等環境條件變動較大的場域，有效強化工安管理。