施耐德電機攜手宏于電機　加速能源管理數位轉型

在轉型過程中，安全、穩定、智慧的供電系統成為企業關注的重點之一。施耐德電機與宏于電機合作，由宏于電機成功研發符合歐盟國際規範的智能配電盤，並結合EcoStruxure Power平台，提供客戶即時監控、遠端調校等功能，更藉由配合施耐德電機 Schneider Electric EcoStruxure Power與保護電驛等能源解決方案，確保供電穩定以及人員和設備的安全，提升企業客戶國際競爭力。

目前台灣在高壓配電盤箱體設計及製造規範上多數仍遵循CNS-3990標準，然而，國際上多已採行與台灣CNS 15156-200同等級的IEC 62271-200為準則，自高壓配電盤規範新標準CNS 15156-200從民國100年公告以來，經濟部標檢局已與諸多單位、廠商會同討論舊標準（CNS 3990及CNS 3991）廢止之可行性，一般認為新標準對於防止電灼傷及提升用電安全比舊標準有顯著提升，也認為廢除舊標準引用新標準是必須發展方向。

CNS 15156-200在操作人員安全和電力運轉連續性的規範上做了強化，讓遵循此標準的產品及系統可靠度大幅提升，能夠更加確保人員在用電、維護與檢修上的安全性，防範工安事件的發生。

不僅如此，CNS 15156-200配電盤標準也有助於拓展國際市場。宏于電機配電盤事業處副總經理詹佳榮表示，宏于電機設計開發的智能配電盤與施耐德電機合作，全面採行CNS 15156-200配電盤標準，此一標準符合國際作業規範要求，除了優化廠房設備用電安全，更可提升海外設廠效率，有助於強化企業全球接單的能力。

施耐德電機提供EcoStruxure Power能源管理物聯網解決方案，與宏于電機開發的智能配電盤結合，提供客戶遠端監控、優化效率、節省成本、提供數據情報分析以及即時風險回報，並搭配符合IEC國際標準之關鍵元件斷路器為客戶量身打造全面的解決方案。此解決方案亦已廣泛運用於醫療、機場、公共與基礎設施等領域，為客戶帶來穩定安全的用電環境。

施耐德電機旗下的產品均符合最嚴謹的國際規範標準，相對提供廠商最嚴謹的保障。當台商進行全球佈局或跟隨政府的新南向政策前進東南亞市場，設廠時往往須因應各地的不同法規做調整；若能在設廠初期即採用符合IEC國際標準的設備，將可避免需要因應在地法規而多次申請檢驗，並且立即投入使用，減少在檢驗及管理上所耗費的人力成本。

施耐德電機Schneider Electric樓宇事業處配電盤業務經理顏長慶說，除此之外，施耐德電機Schneider Electric特有的EcoStruxure物聯網平台透過邊緣控制以及遠端監測等功能，能夠有效協助客戶提升廠房用電安全以及能源使用效率，大大提高企業設廠效率及國際競爭力。