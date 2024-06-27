禾煜科技攻 AI 服務型機器緩解人力荒

AI熱潮下，全球面對AI產品的關注達到白熱化，台灣在邁入少子化時代，以及產業技術的精進，人才荒持續加劇，AI勞動力市場徹底轉變，改善高勞動力的工作環境，發展更多自動、靈活、輕鬆的技能，已經成為餐飲設備產業必然的趨勢。禾煜科技引進智谷天廚的智慧型烹飪機器人與Bear Robotics—食安認證送餐機器人兩個系列產品，期望藉由優化的「人機協作」流程，改善內外場的工作環境，協助國內餐飲服務業者提升服務效率並留住人才。

自2020年引進第一台豹小秘智慧型服務機器人開始，我們就一直在思考著如何透過智慧機器人，來協助國內的服務業者提升服務效率。禾煜科技技術長梁萬宇表示，期許成為『Ai機器人服務的專家』，為市場上引進更多、更優質的機器人產品，來符合餐飲業客戶在不同場景上的需求。智谷天廚是在台灣首度引進這類型的產品，除了緩解後場人力的問題，也希望可以藉此減少廚師們因為長期的翻炒動作所帶來的職業傷害。國內已經有客人開始採用Bear Robotics的高品質的機器人來提供服務；也在一些場域上的測試，證實這款產品在多機導航、負重爬坡與機器學習等方面的能力上，都是優於陸製產品的。

智谷天廚海外銷售總監嚴紹鴻對於與禾煜科技的合作感到特別興奮，這不是第一次與禾煜科技合作。希望藉由禾煜科技在台灣餐飲服務業的豐富建置與銷售經驗做為基礎，將智谷天廚以智能服務機器人為載體，所建構的垂直一體化服務能力引進台灣市場。智谷的產品不僅可以協助餐飲業客戶減緩後場人力的吃緊，因為雲端菜譜，客戶將可以在各個店面完美複刻品牌大廚的廚房工藝。

在近日開展的台灣國際飯店暨餐設備用品展上，禾煜科技現場展示智谷天廚與Bear Robotics的新產品。智慧型烹飪機器人是創新和科技應用的最佳夥伴。整合機器學習、人工智慧和物聯網技術，節省大量的烹飪時間和精力，先進的感應器、計算能力和控制系統，自動化、便利的做出更健康的餐飲。獨特優勢：

1人可操作3~5臺機器 ，節省人力提升效率

全自動智慧化操作、一鍵烹飪提升效率，1個人、3臺設備，1小時可出餐600份

烹飪流程標準化與多門店管理模組，先進AI計算有效降低成本

高效率燃燒技術菜品、調料精準投放，真實還原大師廚藝

在現場展示的系列機器人中，Bear Robotics矽谷設計韓國製造的Servi Plus，更是全球第一台獲得NSF食品安全認證的高階平穩送餐機器人，它的特點有：

全域導航，可以輕鬆穿越坡導，平穩運送湯品和飲料。

回應式LED照明，可以突顯出放置在托盤上的食物。

漂亮的LED點陣式螢幕，可自訂義訊息顯示。

除了Servi Plus外，Servi則是更適合窄小走道、一樣有NSF認證的輕巧雅緻送餐機器人。

面對台灣的送餐機器人市場競爭激烈，Bear Robotics南亞太區業務總監溫璥瑋指出，禾煜科技在台灣服務型機器人市場的深度經營與專業技術能力，是進入台灣市場合作夥伴上的首選。相信以Servi與Servi Plus產品的高質量，再加上禾煜科技服務的高質量，可以共同提供市場上多樣豐富的產品選擇。近期在韓國的一家餐廳使用30台Servi+同時間、不分區的共同運作，這是業界之最，也顯示其產品的導航演算AI軟體相當優異。