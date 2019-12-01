趨勢科技在混合雲防護市場據領先地位

趨勢科技榮獲IDC評選為軟體定義運算（Software-Defined Compute，簡稱 SDC）工作負載防護廠商第一名，這份報告顯示，趨勢科技2018年在該市場的占有率為35.5%，遙遙領先其他廠商，幾乎是第二名競爭對手的三倍。詳情參見IDC最新出爐的獨立研究報告：「2018 年全球軟體定義運算工作負載防護市場占有率」（Worldwide Software Defined Compute Workload Security Market Shares, 2018）。

趨勢科技網路防禦及混合雲防護執行副總裁 Steve Quane 表示，十年前即預料到企業未來將需要多層式的防護來保護其雲端環境與軟體定義資料中心。趨勢科技的創新技術能獲得這麼多客戶的肯定，並在IDC的2018年市占率調查當中拔得頭籌。

IDC也在報告當中SDC的定義稍做說明，SDC技術通常應用在公有雲和私有雲，但也可建置在非雲端環境，尤其是虛擬化和容器化環境。這類產品的目標是要確保系統不會執行可能對伺服器上的企業應用程式和資料造成危害的惡意軟體。

趨勢科技的即時防護已內嵌至執行中的應用程式，此外，趨勢科技更專心投入自動化與安全程式碼（security-as-code）技術，讓資安防護能無縫接軌，直接融入DevOps流程，例如執行前容器映像掃瞄。

而這一波創新也隨著八月份推出的XDR而進一步延續，這項最新產品能交叉關聯來自電子郵件、網路、端點、伺服器及雲端工作負載的資料，發掘可能被忽略的惡意活動。

在這些基礎上，趨勢科技更進一步於10月併購Cloud Conformity。接著在11月，趨勢科技推出一整套雲端防護服務方案：Trend Micro Cloud One 來解決客戶在資料中心、基礎架構服務（IaaS）、容器、儲存以及無伺服器（Serverless）等架構所面臨的資安挑戰。