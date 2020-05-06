創泓科技成為 F5 台灣區代理商

F5 Networks台灣分公司宣布創泓科技成為F5全系列產品之台灣區代理商。期望透過創泓科技的加入與緊密的合作，提供全方位雲端、資安解決方案與售後服務，協助客戶成功的技術轉型，迎接創新變革的挑戰。

F5台灣區總經理張紘綱表示，通路夥伴是F5的事業核心，同時也是整體成長策略的關鍵部分。數位經濟驅動擁抱多雲平台，在轉型的推動下，為全球企業在快速擴張及新業務營收的部署策略帶來革命性改變，企業應充分發揮他們的數位轉型效益，把更多重點放在應用程式的安全維護。

F5日前完成NGINX與Shape Security的併購，結合兩家領導廠商在應用交付與API管理方案與反詐欺暨惡意使用方案的優勢，為F5領先全球的應用服務組合，增加了自動化攻擊、殭屍網路、針對性詐欺預防等技術，以及大數據平台的網路資料引擎，實現DevOps平台東西流量的可視化。

張紘綱進一步指出，物聯網、新興應用程式與雲端線上服務的出現，在多雲與微服務的快速引導下，企業將面對日益嚴苛的資安挑戰，希望藉由擴充F5經銷商夥伴協力關係，擴大合作方案，共同為使用者創造最大價值。

創泓科技董事長卓瑩鎗表示，多年來在相關領域不斷鑽研與精進，並擁有國內外數百個客戶的建置與服務經驗，如電信、金融、製造、醫療 、政府、教育等領域深獲客戶的信賴與倚重。近年在集團內部合縱連橫下，更昂首闊步往AI大數據方向邁進。這次與F5攜手，期望能提供優質服務和彈性方案的規劃、快速完整的售後服務支援，協助客戶享有最成功的體驗。在這個5G+AI的嶄新時代，希望在市場產生新的資安大數據火花。