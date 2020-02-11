Check Point 發現＂智慧照明＂成為攻擊企業和家庭網路途徑

Check Point的威脅情報部門Check Point Research揭露智慧照明的漏洞，駭客可利用此漏洞接管智慧燈泡及其橋接器，進而將勒索軟體或其他惡意軟體傳播到企業和家庭網路。

Check Point研究人員展示了攻擊者如何透過智慧燈泡及其橋接器，對物聯網中的家庭、企業甚至是智慧城市中的傳統電腦網路發起攻擊，並重點研究了市場領先的飛利浦Hue智慧燈泡和橋接器，進而發現其中的漏洞CVE-2020-6007，允許攻擊者透過攻擊使用ZigBee低功耗無線協定來控制物聯網的設備從遠端侵入網路。

2017年對ZigBee控制智慧燈泡安全性的一項分析顯示，研究人員能夠控制連網Hue燈泡，安裝惡意韌體進而傳播至相近智慧燈泡網路。利用這一遺留漏洞，Check Point更進一步使用Hue燈泡作為平台來接管燈泡的橋接器，最終攻擊目標的電腦網路。新一代Hue燈泡現已修復此漏洞。

攻擊場景如下：

攻擊者控制燈泡的顏色或亮度，讓使用者誤以為燈泡出現故障。該燈泡在使用者的App中顯示為「無法連接」，讓使用者嘗試對其進行「重置」。 重置燈泡的唯一方法是將它從App中刪除，然後命令橋接器重新連接燈泡。 橋接器連接受攻擊的燈泡，使用者將其重新新增到網路中。 攻擊者控制裝有更新韌體的燈泡並使用ZigBee協定漏洞向橋接器發送大量資料，以觸發堆積緩衝區溢位（heap-based buffer overflow）。此外，這些資料還允許攻擊者在橋接器上安裝惡意韌體，進而連接到目標企業或家庭網路。 惡意韌體連接回攻擊者，並借助已知漏洞（如EternalBlue），透過橋接器侵入目標IP網路，傳播勒索軟體或間諜軟體。

Check Point Research網路研究總監Yaniv Balmas表示，許多人都知道物聯網設備可能帶來安全上的風險，但這項研究表明，即使是最不起眼的設備（例如燈泡）也會被駭客用於接管網路或惡意軟體植入。因此，企業和個人必須使用最新修補程式更新設備，並將其與網路上的其他設備隔離，以限制惡意軟體的潛在傳播，從而保護自身免於潛在攻擊的威脅。在複雜的第五代攻擊環境中，我們不能忽視任何連網設備的安全性。

Philips Hue技術長George Yianni表示，感謝Check Point的揭露及合作，能及時推出必要的修補程式進而避免使用者可能面臨的風險。