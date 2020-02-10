FinTechSpace 金融新創團隊招募起跑

金融科技創新園區FinTechSpace營運一年多以來，於新創輔導、產業共創與國際合作方面，已獲得階段性成果，包含與金融機構超過40項共創合作、獲得國內外61項大獎肯定及創造526個就業機會等，更與7個國際夥伴簽訂金融科技MOU，已經成為金融科技的國際對接門戶。

FinTechSpace提供一站式的金融科技創新發展與資源環境，提供包含：監理門診、法規健檢、資安健檢、新創講座、國際市場輔導、產創媒合、財務會計輔導、產業工坊與研討會等資源，依照新創發展階段提供適性輔導，以協助其奠定基礎並朝向與市場接軌發展。

其中，園區率先獲得金管會支持，推動全台首創「監理門診」，由金管會代表定期駐點園區，協助進駐機構了解合規作法，並與Baker McKenzie國際通商法律事務所合作，提供一對一「法規健檢」輔導，檢視創新業務適法性，協助新創銜接監理法規，朝市場落地邁進。

FinTechSpace也積極在國際舞台上推廣台灣金融科技品牌，自成立以來已與英、美、澳、波蘭、新加坡、日本…等國之駐台機構、金融科技協會及加速器合作，第三梯招募更規劃國際市場法規輔導、國際參展與發表、國際市場軟著陸等項目，協助有意拓展海外市場之團隊加速與國際接軌。

本次招募自即日起至2月27日（四）截止，開放國內外金融科技新創團隊申請進駐，歡迎（但不限於）人工智慧技術、區塊鏈技術、身分認證技術、反洗錢解決方案、法遵科技、財富管理、保險科技、支付、KYC（Know-your-customer）及其它軟硬整合等提供金融科技創新服務的新創團隊踴躍報名。