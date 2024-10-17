Zentera 與全球資安領袖共同展現的零信任導入策略

Zentera Systems邀請Dr. Chase Cunningham（零信任博士）現任美國政府資安顧問，前Forrester副總裁暨首席分析師，NIST SP800-207零信任架構顧問來台分享Zero Trust安全實現的豐富經驗和見解。

Dr. Chase Cunningham從零信任的起源到框架的制定過程中均扮演舉足輕重的角色，同時在零信任實踐上擁有豐富的實務經驗與洞見，透過此次分享，將協助企業和組織洞悉規劃和部署過程中可能出現的關鍵挑戰及應採取的策略與行動，確保所採取安全框架到位、有效且具有彈性，以因應不斷變革的網路威脅。

市場上零信任已蔚為顯學，Zentera本次特別邀約Dr. Chase Cunningham與該公司資深產品協理Josh Zelonis（前Forrester首席分析師）以「跨越邊界：網路安全先行者探索零信任之根源和興起」為主題，剖析網路安全框架的變革性影響，包括零信任架構如何重塑網路安全，以及在今日全球資安的關鍵作用進行深度精彩對談。

隨著日益加劇的網路安全威脅，Zentera致力於零信任解決方案CoIP（Cyber over IP）平台，整合軟體定義邊界（SDP）／微分段、使用者存取、及Overlay技術，在無需更動企業、組織的既有網路架構下建構零信任的資安虛擬層來保護客戶的核心數位資產。

Zentera Systems創辦人暨CEO李兆興博士也分享了「從理論到實踐：如何使零信任目標可行且可實現」，協助企業實現真正的零信任。李兆興博士表示，很榮幸能協助企業將零信任從理論轉化為實踐。

Zentera致力為尋求提升網路安全的組織與機構提供可施行的方案，並從實際案例研究和專家討論中提供寶貴分享，協助業界克服導入零信任的挑戰，透過與頂尖資安領袖的共同探討，為零信任架構的演進和實踐策略帶來完整解方。