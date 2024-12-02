TWNIC 2024 年台灣網路報告

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布2024年度《台灣網路報告》調查結果，這項委由台灣資訊社會研究學會進行調查的研究結果顯示，台灣民眾對數位環境的信任度面臨嚴峻挑戰。調查顯示，高達78.82%的社群媒體使用者認為平台充斥假新聞及不實資訊，63.25%即時通訊軟體使用者也遇到類似問題，甚至59.81%民眾認為傳統媒體也存在不實資訊，反映數位信任危機已出現於各類資訊平台。同時，64.80%台灣民眾在過去三個月曾接觸到詐騙訊息，其中更有3.56%民眾受騙造成損失，凸顯建立可信數位環境的迫切性。

台灣網路資訊中心執行長余若凡於活動開場時表示，台灣的網路使用率，不論是固網或行動網路都高達八成五以上，但也面臨著數位信任的重大挑戰。假訊息及詐騙案件的增加，已造成數位信任的危機，這並非台灣獨有的現象，而是全球共同面對的議題。2024年度《台灣網路報告》顯示，在AI發展方面，台灣民眾展現高度期待但同時也相當謹慎，這需要完善的治理架構來平衡創新與風險。另外，台灣已是全球遭受網路攻擊最多的國家之一，在地緣政治的特殊環境下，必須提升民眾對資安的認知與防護能力。這些挑戰都不是單一機構或個人能夠解決的，TWNIC期許自己能作為政府、民間社會及企業間的橋樑，透過跨界協力，共同打造更安全、更值得信賴的數位環境。

會中同時以《建立數位信任：應對不實資訊與AI內容挑戰》為主題，邀請學研界專家齊聚，共同探討台灣數位社會三大挑戰，包含：資訊信任、網路安全，以及AI科技的問責性。余若凡執行長主持論壇，與會者包含：中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷、財團法人人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、數位時代總編輯王志仁、長庚大學智慧運算學院特聘教授/院長許永真以及國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超。

整體來說，四分之三的民眾認為觀看新聞是有用的，顯示新聞在台灣民主社會扮演重要角色。今年度調查顯示，數位平台包含搜尋引擎或新聞入口網站、社群媒體、YouTube及即時通訊軟體已成為台灣民眾獲取新聞的主要管道，總佔比49.25%，超越傳統媒體的42.55%。傳統媒體的整體佔比從2023年的45.96%下滑至42.55%，顯示民眾新聞資訊來源持續朝向數位化發展。然而，伴隨數位工具使用率提升的是信任度的普遍下滑。除了社群媒體和即時通訊平台，民眾對各類資訊平台的信任程度普遍偏低。

台灣民眾最常獲得新聞的管道。

78.82%的社群媒體使用者認同社群媒體平台有很多假新聞或不實資訊，並對於各平台的資訊信任程度偏低。同時63.25%的通訊平台使用者也同意常使用的通訊軟體上有很多假消息。即便是傳統媒體，也有59.81%的民眾認同有不實訊息存在。且有64.80%台灣民眾在過去三個月曾透過各式管道接觸到詐騙訊息，其中更有3.56%民眾受騙造成損失。

台灣使用者認同社群媒體有很多假新聞與不實資訊的程度。

在個人資料與隱私保護方面，有50.32%社群媒體使用者不認同平台會妥善保護個人資料及隱私。值得注意的是，網路言論的影響力已大幅擴散，77.89%民眾認為新聞媒體也受網路言論影響，使得不實資訊的影響範圍已擴及非網路使用者群體。

今年調查與去年2023年相較，52.17%民眾對自己查證新聞真假的能力信心度提升，超越沒有信心者的42.01%。顯示台灣民眾已意識到假新聞的普遍與嚴重，閱讀新聞時留意正確性，能有效降低假新聞的影響。

在資訊信任議題上，王志仁總編輯指出，在當前網路時代，假資訊的傳播已不再是單純的加害者與被害者關係，用戶可能也會參與到假資訊的創作和傳播過程中。以近日台灣在世界棒球冠軍賽的新聞為例，我們看到大量未經證實的『棒球作文』在社群平台上流傳。面對這個挑戰，媒體在把關資訊正確性上扮演重要角色。專業媒體需要透過嚴謹的查證流程，確保資訊的正確性。同時，我們也要提醒所有網路使用者，在接收資訊時應該留意來源是否具有公信力。值得注意的是，當使用者在網路上接收免費資訊時，往往不再是單純的消費者，而可能成為商業模式中的一環，這也是造成假資訊氾濫的結構性問題之一。

詹婷怡董事長表示，臨的假訊息問題需要從根本面來解決。使用者既是內容的消費者，同時也可能是內容的生產者和傳播者，這使得平台責任的界定變得更加複雜。要有效因應這個挑戰，首要之務是提升全民的資訊素養和媒體識讀能力，讓每個人都具備辨識和阻斷不實訊息傳播的能力。其次，必須支持優質媒體的發展，這也是全球的趨勢。在台灣，看到傳統媒體和新媒體都在進行數位轉型，透過各種工作坊、國際交流等方式，提升內容品質和使用者體驗。唯有打造一個良好的媒體環境，並且讓優質內容更容易被看見，才能從根本上降低假訊息的影響。

許永真院長認為，網路上的信任建立需要多方利害關係人共同參與，不能單純歸咎於平台或政府的責任。以目前的法律框架來看，平台雖然應該承擔更大的責任，但實際約束力仍然有限。就像Twitter改名為X後，雖然宣稱是為了言論自由，但研究顯示平台上的言論傾向有明顯改變。這凸顯了平台背後的運作機制往往難以被完全掌握。在建立可信賴的第三方機構之前，提升每個人的資訊素養，讓大家都能具備判斷資訊真偽的能力，是當務之急。

陶振超教授點出，面對這個趨勢，平台應該發展專業守則，而不是採取完全免責的態度。值得注意的是，只要簡單提醒使用者注意資訊正確性，就能有效降低個人的政治立場偏見，提高對資訊真實性的判斷。但在當今『絕對真相』越來越模糊的環境下，如何培養每個人的資訊責任感，特別是在教育現場，將是最需要著力的方向。