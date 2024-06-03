電腦業界攜手 NVIDIA 打造 AI 工廠和資料中心

NVIDIA與電腦製造商共同宣布推出一系列採用NVIDIA Blackwell架構的系統，這些系統搭載Grace CPU、NVIDIA網路技術和基礎設施，可幫助企業建立人工智慧工廠（AI Factory）和資料中心，推動下一波生成式AI的突破性發展。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在其台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中宣布，永擎電子、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、和碩、雲達科技、美超微、緯創資通及緯穎科技將利用NVIDIA GPU和網路技術，推出雲端、本地端、嵌入式和邊緣AI系統。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，下一次工業革命已經展開。企業與國家正在與NVIDIA合作，將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術，並且建立新型資料中心，也就是AI工廠，以生產新的商品，那便是AI。從伺服器、網路和基礎設施製造商，再到軟體開發商，整個產業上下都在為迎接Blackwell架構做好準備，以加速各個領域由AI驅動的創新。

為滿足各種類型的應用需求，產品範圍將從單一GPU到多GPU、從x86架構到採用Grace架構的處理器，以及從氣冷技術再到液冷技術。

為加快發展不同大小規模和配置的系統，NVIDIA MGX模組化參考設計平台現在還支援NVIDIA Blackwell架構的產品。其中包括全新的NVIDIA GB200 NVL2平台，該平台專為主流大型語言模型推論、檢索增強生成及資料處理提供無與倫比的效能。

GB200 NVL2非常適合用於資料分析等新興市場商機，企業每年在這些領域的支出高達數百億美元。利用NVLink-C2C晶片互連技術提供的高頻寬記憶體效能，以及Blackwell架構中的專用解壓縮引擎，將資料處理速度提高18倍，能源使用效率比使用 x86 CPU 提高8倍。

為滿足全球資料中心多樣化的加速運算需求，NVIDIA MGX平台為電腦製造商提供了一個參考架構，能夠快速且以高成本效益構建出百餘種系統設計配置。

製造商從伺服器主機殼的基本系統架構開始，然後選擇GPU、DPU和CPU，以處理不同的工作負載。迄今已有超過25家合作夥伴已推出或正在開發90多套利用 MGX 參考架構的系統，而去年即有6家合作夥伴推出14套系統。使用MGX參考架構有助於將開發成本降低四分之三，將開發時間縮短三分之二，只要六個月即可完成。

AMD與Intel皆支援MGX架構，並計畫首次提供自家的CPU主機處理器模組設計。這包括新一代AMD Turin平台和搭載P核心的Intel Xeon 6處理器（原開發代號為Granite Rapids）。任何伺服器系統建構商都可以使用這些參考設計來節省開發時間，同時確保設計與效能的一致性。

NVIDIA最新的GB200 NVL2平台同樣採用MGX參考架構和Blackwell架構。其橫向擴展的單節點設計支援多種系統配置方式和網路選項，可完美將加速運算技術與現有的資料中心基礎設施進行整合。

GB200 NVL2加入Blackwell架構的產品陣容，當中包括NVIDIA Blackwell Tensor核心GPU、GB200 Grace Blackwell超級晶片及GB200 NVL72平台。

NVIDIA全方位的合作夥伴生態系包括全球領先的半導體製造商，也是NVIDIA代工合作夥伴的TSMC，以及為打造AI工廠提供關鍵零組件的全球電子製造商。其中包括安費諾（Amphenol）、奇鋐科技（AVC）、訊凱國際（Cooler Master）、Colder Products Company（CPC）、丹佛斯（Danfoss）、台達電子，以及光寶科技等業者提供的伺服器機架、電力輸送、冷卻解決方案等製造方面的創新項目。

如此一來便能利用領先系統製造商戴爾科技集團、慧與科技及聯想所推出的伺服器產品，快速開發及部署新的資料中心基礎架構，以滿足全球企業的需求，並透過應用Blackwell技術、NVIDIA Quantum-2或Quantum-X800 InfiniBand網路、NVIDIA Spectrum-X 乙太網路，還有NVIDIA BlueField-3 DPU等技術進一步加速。

企業還可以使用包含NVIDIA NIM推論微服務在內的NVIDIA AI Enterprise軟體平台，以建立和運行生產級生成式AI應用程式。