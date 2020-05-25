NTT 全球威脅情報報告：網路罪犯創新自動化使攻擊量大增

NTT Ltd.發布－2020全球威脅情報報告，揭示即使企業努力建構層層的網際安全防護，攻擊者持續以更快速度應對，並發動自動化攻擊。報告亦指出，以目前的新型冠狀病毒疫情（COVID-19）為例，網路罪犯欲由此全球性危機中獲利，致使企業面臨各種挑戰，因此以安全設計為本（secure-by-design）及資安韌性（cyber-resilience）變得極為重要。

在2019年所有攻撃事件中，超過半數（55%）是針對網路應用程式及特殊應用程式的攻擊，較去年上升23%，其中20%的攻擊針對內容管理系統（CMS）套件，另外28%以支援網頁的技術為目標。隨著疫情爆發企業更依賴網路，如客戶入口網站、零售網站及網頁支援應用程式，致使其系統和應用程式曝露於網路罪犯攻擊的風險之中。

NTT Ltd.全球網際安全事業部執行長Matthew Gyde表示，當前的全球危機顯示，網路罪犯總能利用任何情況發動攻擊，因此企業必須作好萬全準備，應對任何突發事件。NTT觀察到，針對醫療機構的勒索軟體攻擊正在增加，並預料情況會持續惡化。此時此刻，企業更應該將安全視為業務的關鍵措施，並善用以安全為本設計的方案，確保營運持續。

去年各產業遭受的攻擊數量皆有上升，其中科技業及政府機構是首當其衝。科技業更是首次成為受到最多攻擊的產業，佔總攻擊數的25%（較去年上升8%），當中超過半數為特殊應用攻擊（31%）和阻斷服務／分散式阻斷服務（DoS/DDoS）攻擊（25%），同時利用物聯網漏洞進行攻擊亦有上升趨勢。政府部門緊隨其後佔16%，而第三至第五位分別為金融業（15%）、商業與專業服務（12%）及教育單位（9%）。

以新冠病毒「官方」資訊為幌子的網站以驚人速度創立，有時甚至每天增加超過2,000個，攻擊者藉此寄存入侵工具或惡意軟體。

最常見的攻擊種類包括：特殊應用（33%）、網路應用程式（22%）、偵察（14%）、阻斷服務／分散式阻斷服務（14%）及網路操控（5%）攻擊。

攻擊者正透過人工智慧、機器學習及自動化創新：21%被偵測到的惡意軟體以漏洞掃描器的方式運行，印證攻擊者正專注於利用自動化。

舊有的漏洞仍然是主要目標：攻擊者會利用已存在數年，但仍未獲企業修補的漏洞，例如：HeartBleed使OpenSSL成為全球第二大目標軟體（佔全球攻擊的19%）。過去2年在Apache框架及軟體中發現了258個新漏洞，成為第三大目標，佔所有已知攻擊的15%。

亞太區的阻斷服務／分散式阻斷服務攻擊數目高於全球平均值，為歐洲、中東與非洲的三倍，是五大攻擊種類的常客（新加坡及日本分別排名第四和第五）。

亞太區最普遍的攻擊是針對網路應用程式及特殊應用程式，兩者皆為日本最常見的攻擊類型。而特殊應用程式攻擊則是新加坡及香港最常見的攻擊種類。

由於治理、風險及合規性（GRC）措施持續增加，全球的法規遵循變得更具挑戰性，報告亦形容去年是「執行年」。數項法案和條例使得企業處理數據與隱私的方法受到影響，例如：歐盟通用資料保護規則（GDPR）為全球各地訂下了高標準，而加州消費者隱私保護法（CCPA）亦於最近正式生效。為此，NTT在報告中提供了數項建議，幫助企業應對複雜的法規遵循，包括識別可接受的風險水準、建立資安韌性功能，並將以安全設計為本的解決方案納入企業目標。