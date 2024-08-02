鉅晶國際代理 Cloudflare 全面防護安全解決方案

鉅晶國際JJNET成為Cloudflare專業代理商，Cloudflare保護數百萬個網站、應用程式介面、軟體即服務等，提供企業全面防護的零信任安全解決方案。

Cloudflare的零信任安全架構旨在透過無邊界的安全模式保護企業資產。無論內外網路皆不採信，並且會要求所有訪問請求，都必須經過嚴格的身份驗證和授權。Cloudflare提供的零信任解決方案包括：

身份驗證和授權：確保只有經過授權的用戶和設備才能訪問企業資源。 嚴密的訪問控制：根據用戶角色、地理位置和設備狀態等多種因素動態調整訪問權限。 數據保護：保護數據在傳輸過程中的安全，防止敏感訊息洩露。 威脅防護：時時檢測和阻止威脅行為，確保企業資源的安全性。

面對日益猖獗的網路攻擊，企業的數據和系統隨時可能遭受威脅，鉅晶國際JJNET憑藉著多年資安產品的代理經驗，提供多項專業服務 :