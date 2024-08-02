鉅晶國際代理 Cloudflare 全面防護安全解決方案

鉅晶國際JJNET成為Cloudflare專業代理商，Cloudflare保護數百萬個網站、應用程式介面、軟體即服務等，提供企業全面防護的零信任安全解決方案。
Cloudflare的零信任安全架構旨在透過無邊界的安全模式保護企業資產。無論內外網路皆不採信，並且會要求所有訪問請求，都必須經過嚴格的身份驗證和授權。Cloudflare提供的零信任解決方案包括：
- 身份驗證和授權：確保只有經過授權的用戶和設備才能訪問企業資源。
- 嚴密的訪問控制：根據用戶角色、地理位置和設備狀態等多種因素動態調整訪問權限。
- 數據保護：保護數據在傳輸過程中的安全，防止敏感訊息洩露。
- 威脅防護：時時檢測和阻止威脅行為，確保企業資源的安全性。
面對日益猖獗的網路攻擊，企業的數據和系統隨時可能遭受威脅，鉅晶國際JJNET憑藉著多年資安產品的代理經驗，提供多項專業服務 :
- 客製化解決方案：根據不同企業的需求，提供量身定制的Cloudflare解決方案，包括CDN優化、DDoS防護、WAF設定及零信任安全架構的部署。
- 技術支持與諮詢：提供專業的技術支持與諮詢服務，確保客戶能夠充分利用Cloudflare的各項功能，提升網路性能與安全性。
- 本地化服務：依靠本地化的專業團隊，提供即時響應及高效的客戶服務，幫助企業快速解決網路問題。
- 持續優化與監控：通過持續的監控與數據分析，幫助客戶不斷優化網路性能，確保網站在各種環境下都能高速穩定運行。