新興 5G 網路安全展望

由財團法人資訊工業策進會與財團法人工業技術研究院協助數位發展部數位產業署主辦的「新興5G網路安全展望」國際論壇日前盛大舉行。本次論壇聚焦於5G專網的產業應用、生成式AI帶來的資安威脅與挑戰，邀請了來自加拿大、西班牙、日本及臺灣的5G專網資安專家齊聚一堂，分享國內外5G專網資安佈署的案例，超過76家150位來自各產業的企業及機構代表共襄盛舉。

根據市場研究機構Gartner的報告，到2025年，全球5G用戶將達到19億，這為生成式AI的應用提供了前所未有的機會。政府的政策推動也是此變革的重要驅動力。數位發展部已經推出了「5G專網發展計畫」，旨在促進5G技術的商業化應用，特別是在智能製造、智慧醫療和智慧城市等領域。這一計畫不僅強化了基礎設施的建設，還提供了資金支持與技術指導，助力企業加速數位轉型。

然而，隨著5G和生成式AI的融合，資安威脅也隨之增加。根據Cybersecurity Ventures的預測，到2025年，全球資安損失將達到10.5兆美元。這凸顯了企業在推動數位化的同時，必須重視資安防護。數位發展部數位產業署副署長陳慧敏開場致詞時表示，數發部以「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」為重要的三大任務，數產署積極協助業者建立通訊應用服務解決方案，數產署將會與產業界共同努力，協作通訊資安的防護機制，發展新興數位經濟產業的基礎。

隨著台積電等企業建置5G專網，強化5G通訊網路安全威脅的重要性。5G CASTLE聯盟召集人張玉斌指出，G CASTLE聯盟成立近2年，協助數位發展部進行33案5G專網資安檢測與驗證，成為打造安全可信賴5G專網的基石。本次論壇邀請國內外AI與通訊資安專家分享最新動態和技術，期待未來5G結合低軌道衛星的資安防護市場發展，為台灣產業帶來成長機會。

趨勢科技全球策略發展總監Steve Neville在「全球AI與5G浪潮下，現代企業應如何抵擋隨之而來的資安攻擊風險」的專題演講中表示，現今企業面臨的資安攻擊面日益複雜，96%的企業對擴大的攻擊面感到擔憂，其中70%的企業曾因未知或管理不善的網絡資產而遭受攻擊；人員短缺和攻擊面管理計劃的缺乏進一步加劇了這一問題。人工智慧（AI）在網絡犯罪中的應用也令人擔憂，如深偽技術和AI驅動的釣魚攻擊。企業需要採取主動策略應對這些風險，包括24x7的安全監控和零信任框架。此外，AI和5G正在改變我們的生活方式，企業應擁抱這一變化，並制定應對惡意AI的策略。AI網格技術將加速安全成果，增強安全運營中心（SOC）的抗風險能力。有效的風險溝通和設立明確的網路風險指數目標對於減少網路風險至關重要，面對不斷增長的網路攻擊面和AI驅動的網路威脅，企業需要採取綜合的防禦策略，以確保其網路安全和業務穩定。