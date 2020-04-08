IKV 與 Intrinsic ID 攜手打造 SRAM PUF 軟體加密平台

台灣硬體安全廠商銓安智慧科技（IKV），宣布和Intrinsic ID合作。Intrinsic ID具有獨家物理防複製技術（Physically Unclonable Function，PUF）。Intrinsic ID利用靜態隨機存取記憶體（Static Random Access Memory，SRAM）的特性，通電後產生獨一無二如「指紋」一般的金鑰，提供後續密碼功能的信任根（root of trust）。由於該金鑰不會儲存於記憶體，僅於需要時提取，系統無電狀態時該金鑰也不存在，可保護記憶體內容及安全晶片中的金鑰。

基於Intrinsic ID的SRAM PUF技術，IKV正式推出KVSoftKey，可用於生成加密金鑰，並賦予裝置獨一無二的認證資訊。相較於其他機制將金鑰存於記憶體或TrustZone，KVSoftKey的金鑰資訊不存於記憶體，因此大幅降低金鑰洩漏風險。使用者不需額外整合硬體，即可快速導入安全晶片（security chip）等級的密碼服務，節省營運成本並簡化生產流程。

KVSoftKey可用於物聯網設備及系統、車載連網裝置及感測器、安全通訊服務及虛擬貨幣錢包。針對已經有安全晶片防護的裝置，KVSoftKey可利用SRAM PUF所導出的金鑰，建立安全通道保護微控制器（Microcontroller Unit，MCU）和安全晶片之間的資料傳輸，實現系統層級的安全防護。

IKV執行長鄭嘉信表示，雙方的合作象徵SRAM PUF技術的重要里程碑。目前這項技術尚未被應用到極致，在各領域仍有無限可能。期盼IKV能成為橋梁，將該技術的價值拓展到更多領域。