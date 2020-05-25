Aruba 攜手微軟提升企業資安防護能力

Aruba宣布Aruba ClearPass Policy Manager將整合微軟的端點防護平台，讓企業獲得更強大的資安防護能力。藉由整合，ClearPass能根據微軟提供的端點安全情報控制重要網路資源的存取，進而降低網路連線導致的攻擊風險。

Microsoft情報安全聯盟（Microsoft Intelligent Security Association）是由獨立安全軟體廠商組成的生態系統。這些軟體廠商致力開發整合型解決方案，以提升網路威脅防護能力。身為此生態系統的一員，Aruba已完成ClearPass Policy Manager與Microsoft端點管理員（Endpoint Manager）的整合、測試與驗證。Microsoft端點管理員包含Configuration Manager與Microsoft Intune的統合管理平台。ClearPass Policy Manager也已整合至Microsoft Defender進階威脅防護（Advanced Threat Protection, ATP），後者是一個協助企業預防、偵測、調查與因應進階威脅攻擊的統合型端點安全性平台。

Aruba也與微軟共同開發，可於單一驗證請求中支援多種驗證方法與身份識別類型的標準方法，以提升存取控制通訊的效率與安全性。此共同解決方案使用TEAP（Tunneled EAP）協定，將機器與使用者的身份認證結合在單一請求中。

ClearPass Policy Manager利用Microsoft端點管理員與Microsoft Defender ATP提供的裝置情境資料來建立與執行網路與應用程式的存取原則，包括分散於不同地點的SD-WAN網路。ClearPass會執行零信任（Zero Trust）的安全環境，嚴禁未通過身份驗證的IT、物聯網與OT裝置存取網路。ClearPass會根據Microsoft端點管理員與Microsoft Defender ATP提供的端點安全性與合規性來決定細部的存取控制。

要避免遭受攻擊，企業需要一套以開放式方法保護裝置與應用程式的完整防護措施，Aruba台灣區資深副總經理蔡政修表示。藉由雙方的合作，Aruba的ClearPass能在任何廠商的網路基礎架構上提供原則管理功能，加上Microsoft端點管理員可以為各種來源的裝置與應用程式提供安全、整合的管理功能，我們有信心能為台灣各產業的IT、物聯網（IoT）、自備裝置（BYOD）與採用營運技術（OT）的裝置和應用程式提供更安全的端點防護。