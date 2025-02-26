零信任 × AI 資安新戰略　破解現代威脅手法關鍵防線

隨著數位轉型的腳步日益加快，新興科技不斷滲透各行各業，企業所面臨的資安威脅也變得愈加複雜多元。傳統的資安防禦模式已難以應對從惡意軟體、釣魚攻擊、進階持續性威脅（APT）到勒索軟體等不斷翻新的攻擊手法，尤其在深度偽造（Deepfake）與生成式人工智慧（Gen AI）等技術的推波助瀾下，個資詐騙與機敏資料竊取的風險更是大幅上升。面對資安威脅如此險峻，企業亟需另闢蹊徑，結合零信任（Zero Trust）架構與AI資安防護，才能有效破解現代威脅，建構更具韌性的防護網。

數位轉型帶來的資安挑戰不容小覷。雲端運算、物聯網、大數據及AI等新興技術的廣泛應用，雖為企業帶來了前所未有的商業契機，但同時也讓資安風險倍增。傳統依賴防火牆、入侵偵測等靜態防護措施的時代已成過去，攻擊者不僅透過高階技術滲透系統，亦利用社交工程等心理操縱手段入侵企業防線，進而取得機敏資料或癱瘓關鍵基礎設施。因此，企業在追求數位化效益的同時，必須建立一套能夠動態調整、防範各類型新興威脅的資安策略。

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面對不斷演變的網路攻擊手法，零信任架構因應而生，成為資安防護的新典範。其核心理念強調「從不信任，始終驗證」，不論內外部的使用者或裝置，皆需經過嚴格的身分驗證與動態授權，確保每一次存取行為都在可控範圍之內。零信任不僅有效防範內部威脅擴散，亦能因應遠端工作、混合雲環境等新興挑戰。而AI技術在資安領域的應用更展現出強大潛力，透過AI驅動的行為分析、威脅偵測與資料分析，企業得以迅速辨識異常行為，主動防禦潛在攻擊，進一步提升防禦精確度與韌性。

在應用程式安全和交付領域的領導廠商F5，將舉辦「零信任 × AI資安新戰略」線上研討會，邀請業界專家深入探討零信任與AI資安防護的最新趨勢，並提供企業具體可行的防禦策略。研討會主要區分為兩大主軸：首先是針對美國國防部（DoD）所推行的零信任架構，剖析其七大支柱如何在多雲環境中有效落實，強化網路邊界控管與API安全管理，並分享零信任網路存取（ZTNA）在遠端工作場景下的最佳實踐。其次，則聚焦於AI與API安全的新挑戰，探討AI應用中常見的提示詞攻擊（Prompt Injection）與機敏資料洩漏問題，並介紹AI驅動的API防護機制如何在第一時間阻擋惡意請求，確保企業核心數據安全無虞。

展望未來，隨著網路攻擊技術持續進化，企業必須不斷調整資安策略，方能在瞬息萬變的資安環境中立於不敗之地。零信任與AI資安防護的結合，不僅為企業提供了全面性的防禦架構，更為面對多變威脅提供堅實的技術支撐。透過此次研討會，資安專業人士將深入理解零信任與AI的實務應用，掌握最新趨勢與最佳實踐，進而在數位轉型浪潮中穩固資安防線，提升企業整體韌性。唯有不斷學習與創新，才能在日益嚴峻的網路威脅中從容應對，化險為夷，為企業未來的發展奠定堅實的安全基石。

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