負載平衡優化業務價值

現今動態且快速發展的應用環境中，企業競爭優勢取決於其數位服務的穩定性與持續可用性，除了效能優化，負載平衡技術正是實現這些目標的關鍵，確保應用穩定運行並提升使用者體驗。

隨著雲端應用的普及、微服務架構的崛起及混合雲部署模式的廣泛應用，負載平衡的技術也受到AI的影響，需求變得更加複雜。傳統的負載平衡技術已無法滿足現代應用環境的挑戰，企業正在尋求具備更強大安全防護、智慧分析、簡化管理功能的解決方案。

根據EMA研究顯示，80%的企業表示計畫在未來兩年內重新評估或更換負載平衡供應商。這主要是因為傳統負載平衡技術的維運成本過高，無法靈活擴展支援新應用。透過採用軟體定義的負載平衡（SDLB）與人工智慧（AI）技術，企業能夠實現自動化流量分配，提升應用效能，同時加強安全性。

此外，全球負載平衡（GSLB）技術可在多個資料中心和雲端平台之間動態分配流量，確保業務不中斷，特別適用於跨國企業和需高可用性的應用狀態。企業在選擇負載平衡解決方案時，應關注以下技術特點，以確保其能夠滿足現代IT環境的需求：

˙支援多雲全球的核心負載平衡功能：現代企業IT架構早已不再局限於單一環境，而是橫跨公有雲、私有雲、本地資料中心以及混合雲。在這樣的多雲環境下，企業需要具備靈活的負載平衡策略，並具備GSLB功能，以確保跨區域、跨雲端的高可用與穩定性。

˙多層安全架構支援多重防護機制：分層的網路安全功能為企業的網路安全提供額外的安全保障。現代負載平衡技術應內建WAF、邊緣安全防護（ESP）、身分驗證整合（如Active Directory、RADIUS認證、單一登入SSO）、RSA SecurID雙重認證以及持久性日誌記錄和報告等功能。

˙自適性靈活且具競爭性的部署授權模式：負載平衡技術應能夠在專用硬體、虛擬機器及雲端平台（如Azure、AWS）上靈活部署，以支援不同企業的IT架構需求。企業應選擇符合自身需求的授權模式，以實現最佳的成本效益。

˙AI與自動化決策的應用：AI與機器學習已經被導入負載平衡機制，用於自動調整流量分配，即時數據分析來調整資源配置，提升運營效率。此外，WAF做為應用層安全防護的第一道防線，透過AI和行為分析技術，能夠識別異常行為模式，主動防禦潛在的DDoS攻擊，進而維持高可用性與用戶體驗。

＜本文作者：John Yang現為Progress 亞太區銷售副總裁＞