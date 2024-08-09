敏捷培訓奠定開發安全性

近年許多法規要求企業對軟體系統進行安全檢測，讓企業發現應用程式存在的漏洞不僅風險值高且層出不窮，連帶著開發人員的能力也遭受考驗。企業通常會採購內訓課程、派員外訓，或組織讀書會，期待開發人員能提升能力，交付安全的程式碼，但這個願望並不容易實現。

造成資安培訓成效不彰的原因主要有三個：缺乏動機、目標不可行，以及參與度低下。以安全漏洞問題為例，許多組織並不認為這是一個必須盡早解決的問題，因為沒有充足明確的動機，培訓計畫就難以推行。然而，正因為多數企業輕忽修補漏洞的成本，使得安全漏洞修補成本高昂。

以下是結合OWASP SAMM安全軟體開發成熟度模型與企業培訓實務經驗的系統化作法：

首先是「現況盤點」，盤點企業的動機（例如合規ISO 27001）、能用於培訓的資源，以及思考團隊能花多少時間在培訓上，當企業高層認同團隊需要培訓，才能支持團隊投入時間提升能力。而資源是否充足則反映了培訓方案的品質，能否找到專業的講師、實用的教材及多元的學習方式。

接著「訂定目標及驗證方式」，目標需要能被客觀的量化，例如全公司須通過基礎課程的佔比，高風險新漏洞數量降低及既有漏洞的數量要減少等。這種類型的目標能明確驗證是否達成，且可快速地疊代調整作法。除了注意驗證方式要客觀外，訂定目標過程中，務必邀請開發主管參與，因為他們將會是落實培訓最有力的推手。

最後是「執行方法與策略」，這個環節要順應人性，增加動機、降低培訓阻力。量化數值並設立排行榜，讓受訓者們互相督促前行，並創立友善的討論平台，提供知識分享及幫助。透過這三個步驟，就能為企業規劃出可行且具體的培訓計畫，預先知道投入的資源、期程與效益，並根據培訓後的資料進行調整。

微學習（Microlearning）的興起為企業提供了更靈活和多元的培訓方式。由於已將課程內容分門別類劃分為易於消化的小篇章，開發者們可以在繁忙的工作中利用碎片時間學習。以微學習為基礎，能提升成敏捷式培訓，結合短期目標和持續反饋機制，完美契合「訂定目標及驗證方式」的要求。例如，企業可以設置每月或每季的訓練主題，搭配競賽的方式來檢驗員工對特定資安弱點知識的掌握情況，期間的數據除了可以用於衡量階段目標是否達成以外，還可做為「執行方法與策略」的燃料，持續增加學習動機。

總結來說，敏捷培訓作為一種創新的資安培訓方法，企業可以根據實際需求和動機，設計專屬培訓內容，確保資源的最佳配置，不斷提升員工的資安能力，大幅降低開發成本，同時還保障軟體系統的安全性與穩定性。

＜本文作者：李佳凌現為叡揚資訊資安直屬事業處副處長＞