企業資料量激增　原因竟不是AI

隨著資料量的爆炸性成長，資料管理已成為企業維持營運效率和競爭力的關鍵因素。近期，群暉公布了《2025年企業資料管理大調查》，歸納台灣企業今年度面臨的資料儲存與保護領域挑戰，並提出相應觀察。

調查發現，有高達八成以上的企業，仍有一半以上的資料目前仍存放在地端，其中又有三成以上的企業幾乎都是在生產環境中儲存資料。受訪企業認為，這樣的配置主要是考量資料安全的掌握、獲得管理的易用性與彈性，同時有助於取得更好的資料存取的效率。而在資料儲存挑戰方面，首當其衝的是雲端成本過高，其次則是故障轉移機制不足。除此之外，包含儲存安全性不足、本地管理維運不易以及難以彈性擴充容量，也都是企業常見會面臨的課題。

Synology台灣事業處總經理李乾瑋觀察，企業正在慢慢地走入混合架構，在此架構下，管理也日益複雜。「令人訝異的是，當我們詢問這麼多資料的擴充需求來源是什麼，第一優先的回答竟然不是人工智慧（AI），而是來自於資料保護，以及因應法規而需長期保存的專案資料。」他分析，由於資安風險不斷攀升，做好資料保護，包含備份，已成為資料成長一大來源；此外，部分產業，諸如車用電子、醫療業等等，需要更長期的保存資料，「源自於這兩大層面的成長量其實遠大於由AI生成而成長的資料量。」

針對資料保護方面，勒索病毒、硬體故障與人為疏失，持續名列IT人員認為最為嚴峻的資料安全風險，且僅不到10%受訪者，認為組織有100%的能力抵禦這些危機。另外，儘管當前企業在資料保護3-2-1原則皆有一定落實程度，卻缺乏更進階的保護機制，包含資料加密、不可竄改與離線備份等。

「過往只要規劃好備份策略就足以保護資料的時代已經一去不復返了。除了不可預期的天災人禍，更多安全風險是來自於駭客攻擊，這類攻擊並不會因為地域的分散而中斷擴散，事實上，便有企業用戶曾發生從海外分公司入侵後直接擴散到總公司的案例。」他提到，傳統區域型防護概念已不適用，企業需要更進階的功能來協助，例如備份檔案加密、不可竄改機制等等來加以防範。「不過，相較於檔案加密與不可竄改意識的提升，比較特別的是離線備份，近兩年的調查結果幾乎沒有太大的改變，還是有八成以上的企業完全沒有導入，深入探詢的原因是軟體授權成本太過昂貴，費用越來越難掌握，而且日常管理維運不易。」

Synology台灣事業處總經理李乾瑋觀察，傳統區域型防護概念已不適用，企業需要更進階的功能來協助強化資料安全。

針對軟體授權費過於高昂的問題，目前群暉也已推出ActiveProtect備份專用一體機，其具備極簡管理、高效備份等特色，原生支援多種進階安全機制，協助企業建立集中化管理的資料保護架構。除此之外，該公司也將致力於運用最新的技術，以強化內部營運效率，和提升外部服務品質，例如以AI技術大幅縮短基礎諮詢內容的回應時間，讓技術支援工程師更專心投入複雜案件，又或是將人工智慧運用於影像辨識，未來僅需輸入關鍵字，即可在眾多監控影像中快速找到所需的錄影檔案。