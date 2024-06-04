擁抱容器跟進未來主流　漸進移轉兼顧虛擬平移

在數位轉型的策略下，許多企業已經或正在評估雲原生（Cloud Native）架構，然而礙於平台變動涉及的層面太廣，涵蓋技術、人員培養到組織分工，這也使得企業內部經常出現拉鋸，Red Hat台灣區總經理孫媛音認為，Broadcom收購VMware可能成為加速企業改變IT既有架構的推進力。

根據SkyQuest Technology Consulting調查，Kubernetes市場預計將從2023年的18億美元成長到2031年的96.9億美元；調研機構Gartner也預測，到了2027年，全球85%的組織將在生產環境中運行容器化應用程式。由此也不難想見，IT架構轉向容器化正在快速的發展，隱然成為未來主流趨勢。

而在數位轉型的策略下，許多企業已經或正在評估雲原生（Cloud Native）架構，然而礙於平台變動涉及的層面太廣，涵蓋技術、人員培養到組織分工，這也使得企業內部經常出現拉鋸，Red Hat台灣區總經理孫媛音認為，Broadcom收購VMware可能是加速企業改變IT既有架構的推進力之一。不少企業正在思考要不要趁此機會做出改變，找到一個更符合未來趨勢發展的方案。

她提到，或許Tier 1的企業因已簽定長年合約，短期內並不會有太大的變動，但這些企業卻也同時正在評估未來三、五年後可能的方向。而中小企業則認為，既然眼前剛好需要進行下一步的決策，思考著該不該直接一步到位，用新的技術平台來支撐公司服務。「而這正是現今市場氛圍寫照。」

擁抱開源免供應商鎖定

多年以來，成熟的虛擬化技術一直是企業IT基礎架構非常重要的基石，久經市場驗證的VMware，也在市佔率取得領先的地位。在還沒被併購前，不少企業心中都認為，穩定運行中的IT架構幾乎不會再變動，然而這個想法已經在併購案後出現了變化，基於風險的考量，企業正在評估可行的替代方案。從產品面來看，虛擬化市場除了VMware vSphere、Microsoft Hyper-V之外，另一個較常被運用的虛擬化技術，當屬KVM。這個內建於Linux的開源虛擬化技術，可將Linux Kernel轉變成可以實現虛擬化的虛擬機器監控程式，讓主機能夠執行多個隔離的虛擬化環境。目前這項開源技術已被多家廠商運用，也是Red Hat的虛擬化產品OpenStack Platform使用的基礎。

Red Hat台灣區總經理孫媛音（左）認為大型企業因為歷史包袱比較重，還得顧及現有人員的技能有沒有辦法跟進，因此多半會選擇漸進式的作法。右為Red Hat首席資深解決方案架構經理游政杰。

如今，虛擬化已內化成為OpenShift Container Platform的附加元件，亦即可以在OpenShift Container Platform叢集中運行虛擬機器。其主要是基於紅帽企業級Linux作業系統、KVM和Kubernetes構建，開發人員和DevOps團隊可以利用它隨時隨地安全且大規模地部署、運行和管理應用程式。目前Red Hat OpenShift已更新到4.15版，除能正式部署Worker節點到AWS Outposts和Wavelength Zones環境外，在新版的OpenShift中，Red Hat OpenShift Virtualization也加入了韌性與災難恢復功能，並且增加次要網路熱插拔功能，以動態配置虛擬機的網路卡。此外，新版本也簡化了虛擬機的建立流程。

Red Hat首席資深解決方案架構經理游政杰分析，企業選擇開源方案，主要還是著眼於供應商鎖定（Vendor Lock-in）的考量，過去企業為了VMware砸下許多資源，包含人員訓練，但是一場併購案下來，包含組織、產品以及合作夥伴都出現了諸多的變數，考量風險性與無形中縮水的技術價值，企業對開源方案也更有興趣瞭解，而且不同於20年前須積極地說服企業使用，現在擁抱開源方案已是大勢所趨。

漸進式轉移 技轉更平順

然而，改變IT架構從來就不是一件容易的事，大型企業的環境複雜，任何一個決策都能牽一髮動全身，而中小型企業的IT規模雖然較小，但對於成本會更敏感，人力也可能有所不足。

「其實企業心中都有一把尺，到底要從虛擬化轉向容器、K8s還是以替換Hypervisor為主，都會加以精算，不管是在人力還是成本方面。」孫媛音指出，她便曾遇過IT環境多數還是以實體機為主，僅有少量虛擬機的製造、傳產類客戶，選擇直接跨進容器技術領域。這些企業之所以對Red Hat OpenShift Container Platform Virtualization（OCPV）感興趣，是因為企業可以直接跳過虛擬化的階段，而無須再投資虛擬化平台。而大型企業因為歷史包袱比較重，還得顧及現有人員的技能有沒有辦法跟進，因此多半會選擇漸進式的作法，讓面向客戶的新專案先到容器環境運行，等到有感後再慢慢把服務放到OCPV上，而過程中，技轉也會相對順利一些。

游政杰則補充，「對比虛擬化技術，容器其實更輕量化，速度也更快。而且容器技術很適合微服務的解耦，在未來的世界中，我們相信會多一點容器，而少一點Hypervisor，最終這兩者會達到一個黃金交叉點，之後比例上會朝容器的方向增加，但是這會是一個漸進式的過程，」如果企業採用能夠把虛擬化以及容器一起管理的平台，這時就能依照企業自身的步調，將可以容器化的工作負載先容器化，而不能容器化的工作負載則可以運用負載平移（Lift and Shift）的方式，從VMware的環境中遷移到平台的虛擬機器中來運行。

當然，過程中還是會有些需要適應的地方，舉例來說，K8s的管理方式跟傳統的虛擬化不同，若是想要在K8s的管理中找虛擬化的影子，就等於是在直升機上面企圖找汽車的方向盤，就會面臨很大的挑戰。因為進入雲原生或者容器化後，絕大多數的環境是做自助式服務，管理方式與傳統的虛擬化有所不同，「不少基礎架構的管理人員會將VMware解決方案的功能對應到新的環境企圖去理解，但實務上，OCPV雖然可以運行虛擬機器，卻是不同的架構思維，」他解釋，OCPV就好比是直升機，雖然可以提供企業在地端駕駛的能力，但是使用的仍然是操縱桿，也不會額外提供方向盤，而這也是IT人員必須改變思維的地方。 完整評估六面向要點 不管是為了解決授權成本上漲問題，還是為了跟進未來趨勢走向，企業均需要完整的評估才能做出正確的決策。孫媛音也指出企業在轉向容器化／雲原生的過程中，應該從六個面向來考量，首先是技術選型，先評估在下年度或接下來的三至五年計畫裡面，有哪些服務需要做出改變，接著是平台建立及自動化制定，如何與現有環境介接，以建立起所有自動化的流程，如此才能確保企業服務不會受到影響。 接下來就要規劃，新的平台要如何滿足合規、管理以及資安要求，例如日誌資料在多久的時間就要抛出，若是出現錯誤應在多少時間內復原等等，事先都要規範好，才能確保新的服務在運行時，不會造成任何的中斷或問題。一旦服務上線後，就會進入到Day 2 Operation，維運團隊是否都已經準備好管理新的平台，因為維運的方法可能與過往不同，這也是要同步確認的地方。

最後，則是要有統一的管理平台，不管是容器還是運行的虛擬化服務都能在同一個平台運行與管理，如此一來，不管是開發人員或者是維運人員都可以降低負擔。