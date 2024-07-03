群暉備份一體機　極簡化高擴充

在當今快速發展的數位環境下，資料已成為企業最具價值的資產。然而，快速增長的資料卻也讓企業面臨資料保護與資料安全挑戰。為了協助企業克服管理複雜、無法保證備份資料的可還原性以及備份效能不符合預期的痛點，群暉（Synology）在近期發布全新的ActiveProtect資料保護解決方案。

其為一款軟、硬體整合的備份一體機，整合了多站點管理、資料不可竄改、來源端全域去重複、離線備份及多元還原方式等功能，可大幅降低企業大規模部署及管理複雜度，並增進資料保護效率。

群暉備份產品管理組經理陳采宣說明，ActiveProtect資料保護解決方案部署非常輕鬆容易，初始設定只需要10分鐘就能完成，其搭載了專用的作業系統，涵蓋備份所需的完整功能，因而能夠保護企業內部從終端裝置、虛擬機器、伺服器、檔案伺服器、資料庫，甚至是Microsoft 365或Google Workspace等雲端服務，都能被集中保護，同時還具有原生異地備份能力，除了能異地備份到另一台ActiveProtect設備，也能支援Synology NAS/SAN以及C2 Object Storage，作為異地備份或資料分層之目的地。

而除了作為備份伺服器的用途外，也能部署於多個據點，並透過集中的CMS平台進行管理，單一叢集下最多可達2,500台備份伺服器。企業可以指派單台ActiveProtect作為管理伺服器，透過直觀的單一界面設定，可大幅減少IT盲點及操作不同解決方案的管理負擔。全新的保護原則設定，包含備份頻率、備份資料保留策略、異地備份、異地備份資料保留策略以及不可變保護等，都可以套用在多種不同類型裝置，不管是終端裝置或是虛擬機器、實體伺服器等等，都會自動被納入保護。

近幾年，勒索軟體猖獗防不勝防，「現代化的勒索病毒防禦三要素，須具備不可變保護、離線備份以及快速還原等三要件，」她進一步說明，在離線備份方面，除了隔離排程設定外，還提供防火牆封鎖、網路埠關閉以及硬體關機等選項，可依照企業需求來選用合適的隔離選項。而針對快速還原，ActiveProtect則有檔案層級還原、系統裸機還原以及即時還原至Hypervisor等多元還原能力。

ActiveProtect可集中保護組織內部的各種工作負載，涵蓋端點裝置、伺服器、虛擬機、資料庫和雲端服務。

Synology應用事業群執行副總劉家宇補充，隨著備份架構越來越複雜，IT人員面臨的管理挑戰也越來越大，根據統計，目前市售的備份一體機，最高有13種不同的界面來對應不同的備份來源或目的地，而且每個界面都有不同的操作邏輯，而這也是多數企業現今面臨的一大痛點。「ActiveProtect資料保護解決方案希望帶給企業以使用者為中心的體驗，不僅是安裝與操作簡單，就連資料儲存也融入了『減法』概念，內建增量備份，並支援跨站點的來源端全域資料去重複化技術，確保使用最少頻寬以高速備份和複寫資料，比起舊式備份機制可提升7倍的備份速度，資料去重複比亦高達2:1。」

目前ActiveProtect的軟體授權是依儲存空間計費，為了讓企業更有效掌握所需空間，對於初次採購的企業，群暉也提供一年期的軟體授權，第一年僅需支付硬體費用，待確認後，隔年僅需以所需空間來支付軟體費用，以節省企業成本支出。