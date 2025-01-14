自帶軟體整合筆電AI功能　今年有望達主流價格帶

宏碁（Acer）近期發布一款針對商務組織打造的TravelMate P6 14 AI，這款重量僅有990g的筆記型電腦，搭載全新Intel Core Ultra處理器，支援48 TOPS NPU的AI性能、32 GB LPDDR5X的存取記憶體以及65 Wh電池。同時也搭配新一代Intel Arc顯示晶片，並且將最新AI軟體工具、安全防護功能整合於此款高階行動筆電中。

隨著AI技術迅速發展，企業需要將AI技術整合到組織中，以快速解決問題，改善工作與溝通流程。對此，宏碁（Acer）在近期也發布一款針對商務組織打造的TravelMate P6 14 AI，這款重量僅有990g的筆記型電腦，預計於今年三月開賣，其搭載全新Intel Core Ultra處理器，支援48 TOPS NPU的AI性能、32GB LPDDR5X的存取記憶體以及65 Wh電池。同時也搭配新一代Intel Arc顯示晶片，並且將最新AI軟體工具、安全防護功能整合於此款高階行動筆電中。

專為商務組織打造的TravelMate P6 14 AI。

宏碁台灣區產品管理資深經理林勇易指出，商用筆電需要更強大的安全性、耐用度以及連線能力，Acer TravelMate P6 14 AI符合MIL-STD 810H軍規耐用性標準認證，同時也內建Dust Defender防塵技術，這項技術讓風扇可將灰塵吹出並盡可能地減少灰塵堆積，在開啟系統電源時和每使用6小時之後即會自動啟動清潔功能。若是不想要這麼長的時間才清除灰塵或是需要再更長的時間才清除，也可以手動設定。

在資料保護與管理方面，TravelMateSense中的Secure Guard提供一系列與安全相關的功能，包括USB裝置篩選（USB Device Filter）、個人安全驅動器（Personal Secure Drive）、檔案安全機制（File Secure）及動態鎖定（Dynamic Lock）等，以保護筆電免受潛在威脅影響。另外，也配有獨立的可信任平台模組（TPM）2.0、生物辨識安全機制和網路攝影機防窺撥片，以妥善保護裝置資料；Acer User Sensing技術則可以透過內建的AI視覺感應器，可根據範圍和動作精確地偵測使用者位置，當使用者離開筆電時，螢幕會自動上鎖，並在使用者靠近時快速喚醒，有效保護資料安全。

設置快速鍵 無縫融入日常工作

他提到，Copilot+ PC的特色之一就是會有Microsoft Copilot快速鍵，只要點擊就能啟動，讓Copilot無縫地融入日常工作中。但除此之外，宏碁也把所有的AI功能整合到Acer TravelMateSense應用程式中的Acer Experience Zone內，其包含了AI虛擬助理（Acer Assist）、Acer LiveArt 2.0、Acer PurifiedView 2.0以及GIMP和Intel的Stable Diffusion外掛程式。 舉例而言，AI虛擬助理能運用大型語言模型和本機檔案，支援技術查詢、文件摘要和資料集，並透過簡單的提示排除故障，同時確保資料的保存；而Acer LiveArt 2.0技術能協助使用者輕鬆移除照片背景，並將2D影像轉換為立體效果，產生深度圖像。

Acer PurifiedView 2.0技術則能打造更流暢的視訊會議和直播串流體驗，除了能巧妙地將人像輪廓修飾得更加平滑，優化亮度、對比度和解析度，讓使用者在視訊會議中能保持最佳狀態外，也具備AI降噪功能（Noise Reduction），可隔絕背景噪音並增強主揚聲器的音效，提供最佳使用音質。此外，透過GIMP和Intel的Stable Diffusion外掛程式，使用者只需點擊滑鼠及簡單的文字描述，即可生成插圖和影像。

Windows PC三類型 支援AI應用

根據Canalys近期公布的AI PC出貨量調查，2024年第三季全球具備人工智慧功能的個人電腦（AI-capable PC）出貨量達1,330萬台，佔該季度所有PC出貨量的20%，較上季增長49%。這裡提到具備人工智慧功能的個人電腦指的是包含用於專用AI工作負載（例如NPU）的晶片組或模組的桌上型電腦和筆記型電腦。該調查同時也發現，Windows裝置首次在出貨量佔據多數，達到53%，已超越macOS裝置。

林勇易也以Windows PC為例分享業界較常見的區分方法。第一類是僅搭載CPU、GPU而無NPU的Windows PC，由於具有AI功能支援的能力，因此算是AI Ready的個人電腦，不過多數功能其實都須仰賴雲端應用來執行。第二類是NPU介於10至16 TOPS之間的AI PC，這類型的機種由於已經搭載NPU，因此能支援更多AI應用服務在本地運算。而第三類的算力最高，也就是由微軟定義的Copilot+ PC，必須具有40 TOPS以上的NPU、16GB記憶體以及256GB SSD，目的就是為了實現更快效能與更豐富的AI運算，例如即時語音轉文字或翻譯。「當然，隨著NPU的TOPS越高，也會配置更厲害的AI應用軟體，因為有足夠的算力支撐。」

融入工作流程有助推進商用市場

不過，林勇易也認為從目前提供的AI應用軟體來看，很明顯地更適合在工作中使用，也有助於推進商用市場。「驅動AI PC需求關鍵還是在於如何將生成式AI應用在工作或生活上的使用情境。」他提到，從消費端來看，其實目前還沒有較具體的應用。包含微軟、Adobe等軟體供應商所提供的應用軟體其實都是強調在於改善體驗或是增強生產力，像是運用AI來去背降噪或是文生圖、自動語音辨識或是多模態應用，皆是如此。也更適合在商用的工作流程中，例如程式開發人員可以運用GenAI來撰寫程式，或是市場行銷人員可以用來生成圖檔等等。

宏碁台灣區產品管理資深經理林勇易指出，從目前提供的AI應用軟體來看，更適合在工作中使用，也有助於推進商用市場。

事實上，去年10月宏碁也與訊連科技合作舉辦了一場體驗會，利用宏碁的AI PC展示威力導演的升級成果，其中一項備受矚目的功能就是「AI語音文稿同步精剪」（AI Text Based Editing），主要是基於訊連的先進語音轉文字技術，讓使用者只需在轉換後的文字稿中進行刪減編輯，即可同步剪輯影音畫面，快速提取所需的影片段落，主打的就是需要快速製作影片的商務團隊應用。

「雖然現在的AI應用軟體並沒有針對NPU與Non NPU進行差異化，但未來一定會做出區隔，目前也都在進行中。」林勇易指出，雖然現在許多AI PC採用的是中高階處理器，但價格與非NPU的筆記型電腦差距並不大，而且預計今年除了低階的產品選項之外，幾乎所有的處理器都會有NPU在其中，一旦變成主流，未來勢必在價格上會更為親民一些，特別是在今年第三季以後，價格帶如果到了甜蜜點，AI PC可能就會變成主力。