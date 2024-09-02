IT資源迎接低碳數位未來　雲端轉型助企業永續

隨著全球對ESG要求越來越嚴謹，將數位科技與ESG永續概念融合已成未來趨勢發展方向，對於企業而言，雲端運算不僅僅是為了讓運算資源最佳化，同時也是節能減碳的有效作法。

銓鍇國際解決方案部資深架構師林福哲指出，過去企業為了讓營運所需的軟體順暢運行，習慣在內部部署相關硬體設備，並且搭配冷卻空調以及電力設計，以確保有足夠的電力運行，且不會因為過熱而導致設備當機。然而，企業除了前期須投入大量成本預算之外，經三、五年後資產折舊攤提，最終殘餘價值極有可能所剩無幾，甚至落到當成廢鐵賣掉的途徑，若從環境永續的角度來看，並非好的投資方案。

「採用雲端運算有諸多好處，」他以全球最大、最全面的雲端服務平台AWS為例指出，AWS提供了數百種基礎服務，涵蓋運算、儲存、資料庫、分析、網路、行動、開發人員工具、管理工具、物聯網、安全性和企業應用程式等。企業可以透過AWS依需使用這些服務，無需預先投資硬體設備，既可以避免過度配置，又能從提高靈活度與彈性，加速創新。而且pay-as-you-go的付費方式也能降低成本、防止能源和資源的浪費。

有別於傳統機房建置需要耗時數周甚至是數月，部分設備還得透過船舶或貨車運送，產生大量碳排，企業只需進入AWS網頁主控台，完成帳戶註冊及付款資訊登錄後，五分鐘內即可完成資源部署，大幅減少碳足跡。而且AWS也致力於2025年前使用100%可再生能源，這也有助於進一步減輕對環境造成的影響。

已協助超過750家企業啟動雲端轉型之旅的銓鍇國際，員工擁有逾600張專業證照，在台灣除了雙北地區有服務據點之外，近年也在高雄以及台中都陸續成立辦公室，提供專業雲端技術和顧問諮詢服務給中南部的產業，協助製造業數位轉型、邁向智慧製造的新紀元。

林福哲認為，雲端的最大優勢即是彈性，以電商為例，為了因應行銷活動高峰的需求，往往需要提前部署大量伺服器，然而平日非行銷活動期間，使用率幾乎不到10%，而促銷活動的大檔期也因為無法因應瞬間湧入的使用者，造成系統過載、體驗變差，導致使用者改用競爭對手的服務，進而造成龐大的商業損失。「雲端服務可以讓企業在需求資源攀升時，及時部署資源，並且在不需要時釋放資源，這種以分／秒計費之模式，非常有利成本節省與控管。」

銓鍇國際解決方案部資深架構師林福哲指出，採用雲端運算具有降低成本、防止資源浪費以及減少碳排等諸多好處。



「此外，選對服務也很重要，」他以Amazon S3檔案儲存服務為例指出，Amazon S3提供熱（Standard）、溫（Warm）、冷（Cold）等儲存層級，像是網站圖片這類經常會被存取就適合存放在S3的標準層。而溫層則適用於一個月只存取一兩次的使用情境上，S3標準-IA就很適合這類存取頻率較少的檔案存放，而且費用只需要標準層的一半。至於冷層，就像冷凍庫，久久才會存取一次，這種情境就很適合Amazon S3 Glacier Deep Archive ，費用更為低廉，只需要標準層的十二分之一。「只要挑對儲存層級，優勢就非常明顯。」林福哲說。