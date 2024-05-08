大型語言模型開拓應用　機遇與責任挑戰並存

雖然ChatGPT展示了大型語言模型驚人的能力，但伴隨來的關鍵問題逐漸浮現：如何盡責地利用大型語言模型的潛力為組織創造價值？這個問題至關重要，因為大型語言模型的變革潛力可以形塑產業並重新定義工作流程。

近來，大型語言模型（LLMs）風靡全球，ChatGPT的推出更是引人注目。這項革命性的進展伴隨大量機會的產生，同樣也帶來諸多問題。作為一款先進聊天機器人，ChatGPT展示了無人能及的能力，從撰寫複雜的論文到程式編碼，甚至是成功通過律師考試。它被快速且廣泛地採用，成為成長最快的應用程式。

雖然ChatGPT展示了大型語言模型驚人的能力，但伴隨來的關鍵問題逐漸浮現：如何盡責地利用大型語言模型的潛力為組織創造價值？這個問題至關重要，因為大型語言模型的變革潛力可以形塑產業並重新定義工作流程。生成式AI功能多元，大型語言模型即是顯著範例，為實現任務自動化，使生活更加舒適便利，並賦予工作更大意義的關鍵點。

有鑑於大型語言模型在各領域的應用，包括內容創作到客戶互動，變革力量變得更加清晰明確。以下說明大型語言模型為何，以及可以如何開始。 須強調的是，以安全和負責的方式進行部署是使用生成式AI的重要基礎。在資料中心或邊緣基礎架構上運用大型語言模型和生成式AI，可提升對資料主權以及AI系統的掌握度。此外，組織還應考量建立一套負責任的AI運用方式，確保能在導入AI的過程中避開潛在錯誤陷阱。

生成式AI、大型語言模型、基礎模型之間有何差別？

生成式AI、大型語言模型和基礎模型是人工智慧領域中密切相關的概念，每一種都有其獨樹一幟的特性，於各種應用中扮演著獨特角色。 事實上，生成式AI是一個廣泛的術語，其包含了任何能在訓練後動態產出的機器學習模型。與其他的機器學習模型有所不同，生成式AI能進行複雜的輸出，如文本、圖像或代碼等等，並根據已知數據分布來建立新執行個體。而且還能自行產生內容，是助攻實現內容創作、資料增強和創意工作的多用途工具。

大型語言模型（LLMs）則是生成式AI模型的一個特定類別，專門用於處理語言相關任務。模型在大量的文本數據集上進行訓練，可以生成類似人類語言的訊息回應，執行語言翻譯、回答問題等等。擅長理解上下文脈絡並根據輸入的內容生成語意連貫的文本，例如OpenAI的GPT和BERT就是典型的例子。而基礎模型則屬於預先訓練的大型語言模型，它提供了一個框架，包含已預先訓練過的元件，並可針對特定任務進行微調。這些模型掌握了對一般語言的理解，只要給予額外資料，即可延伸多方面的應用。

涵蓋多領域產業應用

大型語言模型可從各種輸入開始：聲音、影像、文字、程式碼等，這些都可以被增強並轉換為其他形式，如聊天機器人、翻譯、編碼、虛擬化身等。 上述使用案例涵蓋眾多領域，如醫療照護、製造業、金融、零售、電信、能源、政府部門、科技業，並產生顯著的商業影響。生命科學產業正著手擴大生成式AI與大型語言模型的運用，為基礎研究帶來更多希望。模型用於生成生物結構及其處理過程的圖像，藉由提升對這些結構和過程的理解，使我們離精準醫療更近一步。

金融服務業已於特定服務項目採用生成式AI模型，機構可利用它來提升效率，增進顧客體驗以及降低營運成本。而製造業則可應用於幫助產業設計優化新零件，在效能與精準度上達到特定目標，並滿足指定限制條件。

營運層面，可用於協助優化供應鏈，改善需求預測，提供更出色的供應商風險評估，以及改善庫存管理。也可分析大量歷史銷售數據，並將季節性、促銷以及景氣狀況等因素納入考量。

上述產業中，生成式AI亦可助力生成用於開發與訓練的合成資料。

部署大型語言模型的藍圖

生成式AI和大型語言模型需要密集且大量的運算。採用最佳化軟體、程式庫與架構，利用加速器與平行運算，並最大化核心使用，可顯著改善作業負載效能與運算資源使用成本。如上所述，生成式AI大型語言模型需要加速運算的資源，例如Lenovo便與VMware締結深度合作關係，推出生成式AI參考設計，謹慎考量每個細節以達到效能最大化，幫助顧客善用其數據的價值。

這個基於大型語言模型的生成式AI參考設計，使用包含NVIDIA NeMo框架的NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，提供預先驗證、完全整合、效能最優化的解決方案，向企業展示如何為資料中心部署強大的生成式AI工具與基礎模型，並使其商業化。再加上近期發布的VMware Private AI解決方案，該平台整合vSphere以及VMware Cloud Foundation GPU，助企業模型實現絕佳效能。

在Lenovo的生成式AI參考設計中，也使用NVIDIA BlueField資料處理單元（DPUs）和NVIDIA Spectrum-4交換器，讓企業以最先進的方式將AI工作負載整合至企業資料中心。

責任與倫理

負責任AI是一套涵蓋道德、法律、資安、隱私以及當責的治理架構。雖然負責任AI的執行方式因企業而異，其必須性非常清楚明確。如無法實施負責任AI，企業將面臨嚴重的財務、聲譽以及法律危機。從積極面來說，實施負責任AI甚至已成為競標某些合約的先決條件，特別是有政府參與時，完善執行負責任AI將有助贏得標案。此外，採用負責任AI也可提升企業整體聲望。

新成立的Lenovo AI探索卓越中心，由資料科學家、AI架構師與工程師協助企業探索、部署與擴展AI解決方案。企業學習部署AI的同時，專案委員則從旁協助，有助組織在過程中瞭解並顧及隱私、合理使用、多元性、公平、包容、近用性等議題。

總結來說，這些科技進展能加倍簡化AI的推動，讓所有組織皆能使用大型語言模型，變革性的人工智慧也將普及至各行各業之中。

＜本文作者：Robert Daigle現為聯想全球人工智慧業務總監＞