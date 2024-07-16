支撐AI轉型算力　水冷成新利器

美超微、日月光、中華系統整合攜手宣布將於高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心。由中華系統整合協助佈建，導入美超微新一代水冷AI伺服器及節能技術，以加速日月光半導體透過人工智慧技術優化研發與生產流程，提供更好的客戶服務，同時達成節能減碳成果。

在全球AI浪潮的衝擊下，運用AI為企業營運轉型已成多數企業的主要策略之一，然而在此同時，企業卻也面臨著追求效能與高耗能的兩難挑戰，如何在取得更高的AI算力同時，還能因應政府2050淨零碳排的目標，已成當前企業亟需克服的難題。

對此，美超微（Super Micro）、日月光、中華系統整合攜手宣布將於高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心。由中華系統整合協助佈建，導入美超微新一代水冷AI伺服器及節能技術，以加速日月光半導體透過人工智慧技術優化研發與生產流程，提供更好的客戶服務，同時達成節能減碳成果。

美超微解決方案管理資深總監陳怡如說明，此次日月光導入的美超微伺服器與水冷散熱解決方案，在伺服器方面，主要是搭載了2顆Intel SPR 350W CPU與8個NVIDIA H100 700W GPU，換算起來，單一系統的功耗就上看9kW，水冷技術可以降低風扇的轉速，因此採用後功耗可從9kW降低至8kW。

「常見的傳統資料中心PUE值約為1.5左右，採用水冷技術後，PUE值將可望達到1.2，若與PUE 1.6相較，預估可節省33%的能源。」她提到，這是因為水冷方案並不需要像氣冷方案一樣配置冷卻空調，只需要常溫的水即可進行冷卻，因此有助於降低資料中心的總體能耗。

陳怡如認為，除了節能的優勢外，水冷技術也能大幅節省資料中心所需的空間。由於氣冷式伺服器需要保留空間來進行冷熱交換，在同樣的硬體規格下，只能設計成8U高度伺服器，但若是改走水冷設計，就可以從8U降到4U，等於可以節省一半以上的資料中心空間。

美超微、日月光、中華系統整合攜手宣布將於高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心。

日月光半導體副總經理李政傑指出，日月光半導體長期致力於實踐ESG政策，目標希望在2050做到淨零碳排，2030年達到RE35。之前已完成資訊機房改造，PUE已達1.5。「其實，AI也是一個很好的數位轉型工具，日月光半導體也將AI大腦整合五感設計，運用在質量控制、智能監控、環境保護等，也導入智能助理能主動回覆並進行智慧分析，以及運用在設備偵測上。」

「而隨著AI運用越來越廣泛，算力也須跟進才能有更多的應用，在此同時也須解決能耗與散熱問題，」他提到，以往是以空氣作為冷卻的介質，所以需要的空間比較大，而水冷技術是以水為介質，水帶走熱的能力是空氣的4倍之多，因而能大幅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，「平均一座AI機櫃就等於是一般伺服器的8櫃算力，不僅高效，空間節省的效益也非常明顯，預計將能有效降低20%以上能耗，而新的現代化機房也能滿足PUE小於1.2指標，進而達成2030淨零目標。」

最後，整體專案的實現與導入是由中華系統整合來協助，中華系統整合董事長吳明德強調，憑藉著在ICT產業的20餘年實務經驗，中華系統整合擁有豐富的ICT應用、能源管理以及機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器及最先進水冷散熱解決方案，提供異質整合，為高耗能問題及降低PUE效能指標提供了創新且高效的方案。