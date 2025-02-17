台灣資訊人才　這兩種年薪破百

近期，104人資學院發布了《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，去年（2024）最高年薪排行榜中，演算法開發工程師（110.9萬）以及資料科學家（110.2萬）名列台灣前五大年薪最高的工程類職業，僅次於IC設計相關工程師。演算法開發工程師的職缺數更達資料科學家的8倍之多，需求超過5千人。

在數位轉型、AI浪潮等趨勢發展下，企業不得不加速擁抱新興科技，以強化競爭力，而數位科技人才正扮演著驅動企業創新的關鍵角色，近期，104人資學院發布了《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，去年（2024）最高年薪排行榜中，半導體連霸八年，以103.5萬年薪蟬聯榜首，第二名是電信及通訊業，有95.1萬。鞋類紡織品製造業則為94.6萬，另外電子零組件業與軟體及網路業都是大約87.3萬。

而在工程類職務中，則以類比IC設計工程師（平均年薪176.2萬）拔得頭籌，數位IC設計工程師（157萬）居次，而IC佈局工程師（118.3萬）則名列第三。值得留意的是演算法開發工程師（110.9萬）以及資料科學家（110.2萬）也紛紛上榜，成為前五大年薪最高的職業。

電子資訊／軟體／半導體相關產業對演算法開發工程師與資料科學家需求最高。（資料來源：104人力銀行 資料說明：2024年企業招募上述職務工作機會的產業分布 網管人重製）

以演算法開發工程師及資料科學家為例，從去年企業招募的工作機會產業分布來看，台灣市場對演算法開發工程師的需求更為迫切，其工作機會是資料科學家工作機會的8倍之多，超過5,000名以上。若是以產業分布來看，對演算法開發工程師需求最高的是電子資訊／軟體／半導體相關產業，達70.5%，其次是一般製造業為9.3%，而法律／會計／顧問／研發／設計業等領域也有8.7%需求，金融投顧與保險業反而只有3.2%。反觀資料科學家，雖然也是以電子資訊／軟體／半導體相關產業需求最高，超過了六成，次高的則是金融投顧及保險業，佔了15.9%，而在法律／會計／顧問／研發／設計業等領域也有7.5%。

根據104工作世界網頁，資料科學家主要工作是透過大量數據的分析和挖掘，找出具有商業價值的關聯和規律，並應用機器學習、深度學習等人工智慧技術，提供有效的數據建議和解決方案，為企業組織創造競爭優勢，必須熟悉Python、ETL、SQL等工具。而演算法開發工程師從事演算法的研究工作，找到新的軟體解決方案，這類型的職務在各類公司、各類領域都可能存在，需要解決的問題內容也有非常大的不同，C++、Python、C#等也都需要具備一定的熟捻度。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄認為，AI熱潮帶動科技業發展，工程職前五大高薪職務均與AI相關，能否掌握AI趨勢，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。